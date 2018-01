Femeile, mai predispuse la depresia de iarnă în comparaţie cu bărbaţii (studiu) Simptomele depresive care apar in sezonul de iarna se manifesta mai frecvent la femei decat la barbati, conform rezultatelor unui studiu publicat recent, citat de UPI.



In lunile de iarna se inregistreaza un varf al frecventei starilor de tristete si de oboseala si al incapacitatii de a mai gasi bucurie in activitatile care produceau placere in mod obisnuit, potrivit unei cercetari efectuate de o echipa de oameni de stiinta din Marea Britanie care a analizat informatii prelevate de la peste 150.000 de persoane din aceasta tara. Conform concluziei studiului, cele mai afectate de aceste… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

