Femeie pe bicicletă, lovită pe trecerea de pietoni lângă Timișoara Un grav accident de circulație s-a petrecut, in aceasta seara, pe Calea Timișoarei din comuna Giroc. O femeie care era pe bicicleta a traversat șoseaua pe trecerea de pietoni și a fost lovita de o mașina condusa de un tanar de 19 ani. O ambulanța a transportat-o de urgența la spital, iar polițiștii au inceput […] Articolul Femeie pe bicicleta, lovita pe trecerea de pietoni langa Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Neacordare prioritate pieton. O fata 20 de ani din Cluj-Napoca a fost lovita de tramvai pe strada Oasului. Vatmanul 40 de ani din Cluj-Napoca. Pietonul este constient cu lovituri în zona capului.", transmite ISU Cluj. Monitorul de Cluj l-a contactat pe Liviu Neag, directorul…

- Miercuri dupa-amiaza, pe Strada B.P. Hasdeu din municipiul Campina a avut loc un accident de circulație, in urma caruia o femeie, in varsta de 30 de ani, a ajuns la Camera de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal.

- Imaginiea suprinsa de un cititor Renașterea Banațeana surprinde clar formarea unui fuior de tornada. Fenomenul a avut loc la Giroc. The post Tornada in formare chiar langa Timișoara. Imagine de coșmar ! appeared first on Renasterea banateana .

- Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost anuntati ca pe o strada din municipiul Galati a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si o bicicleta. Din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 25 ani, din Galati, aflat la volanul autoturismului a circulat pe…

- In noaptea de duminica spre luni, la Giroc a avut loc un tragic accident. Un artificier, in varsta de 38 de ani, pregatea jocul de artificii pentru o The post Tragedie la o nunta organizata langa Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Un accident rutier s-a produs luni in jurul orei 16 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Fundatura. Din primele informații, un cap de tir cu platforma ar fi lovit o persoana, la o trecere de pietoni. La locul evenimentului au intervenit echipaje medicale și poliția. Circulația in zona a fost…

- Un baiat de 13 ani a ajuns, sambata, in stare grava la spital, dupa ce a fost lovit de o masina in timp ce traversa pe bicicleta, pe trecerea de pietoni, o strada, chiar in fata Inspectoratului de Politie...

- O fetita de 8 ani a fost transportata, marti, la Spitalul de Pediatrie din Sibiu, dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce traversa strada pe zebra, pe DN 1, la iesirea din localitatea Cristian spre...