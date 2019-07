Stiri pe aceeasi tema

- Femeia și copilul de 8 ani care au murit in urma furtunii din Halkidiki, Grecia, au fost inmormantați, marți, in Cimitirul Central din Cluj-Napoca. Slujba a fost oficiata de mitropolitul Clujului, IPS Andrei Andreicuț, transmite MEDIAFAX.Trupurile neinsuflețite ale celor doi romani morți in…

- Tragedie intr-o familie din Cluj-Napoca in urma furtunii care a avut loc, zilele trecute, intr-una dintre cele mai populare destinatii din Grecia - Halkidiki. Printre cele 100 de victime se numara si trei clujeni peste care s-a prabusit acoperisul unui restaurant.

- Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Moianu a fost surprinsa in Grecia de furtuna care a facut ravagii in regiunea Halkidiki. Raluca Moianu a povestit in mediul online ce coșmar a trait. Acxeasta a fost surprinsa de furtuna pe o autostrada. "Eu am facut aceasta poza.Furtuna ne-a prins pe autostrada,…

- O furtuna neobisnuit de puternica a ucis șase turisti in Grecia, in peninsula Halkidiki. Printre cei care au murit se afla si doi cetateni romani: o femeie si un baiat de 8 ani. Ei si-au pierdut viata dupa ce acoperisul unui restaurant s-a prabusit din cauza vantului puternic. De asemenea, doi cetateni…