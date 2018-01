Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari în sapte zile de tranzactii bursiere, cresterea fiind a doua ca marime în acest an dupa cea înregistrata de fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos. Începând cu luna ianuarie,…

- Averea lui fondatorului Facebook a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri, dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gand sa restricționeze materialele mass-media sau promoționalele intreprinderilor pe paginile utilizatorilor și sa se concentreze mai mult pe conexiunea acestora cu familie și prieteni.…

- Ultima postare a fondatorului facebook, Mark Zuckerberg s-a dovedit a fi extrem de scumpa. Averea lui a scazut cu 2,9 miliarde de dolari vineri dupa ce a anunțat ca dorește ca are de gând sa restricționeze materialele mass media sau promoționalele întreprinderilor pe paginile utilizatorilor…

- Cea mai bogata femeie din China, Yang Huiyan, si-a marit averea cu 6,1 miliarde de dolari in sapte zile de tranzactii bursiere, in urma creșterii puternice a acțiunilor pe care le deține la Country Garden, unul dintre cei mai mari dezvoltatori imobiliari din statul asiatic, scrie

- Jeff Bezos, in varsta de 53 de ani este fondatorul retailer-ului gigant, Amazon. Cea mai mare parte a averii de 105 miliarde de dolari provine din cele 78,9 milioane de acțiuni pe cae le deține la Amazon - valoarea acțiunilor Amazon crescand cu 56% in 2017. Bezos deține participațiuni la The Washington…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- Cei mai instariti oameni din lume au devenit mai bogati cu un trilion de dolari in 2017, o crestere de patru ori mai mare decat cea de anul trecut, pietel bursiere depasind piedicile economice, sociale sau politice intalnite la nivel global, potrivit Bloomberg. Cresterea totala inregistrata…

- Averile celor mai bogati oameni din lume au crescut in acest an cu o mie de miliarde de dolari. Suma este de peste patru ori mai mare decat castigurile obtinute in 2016, potrivit Bloomberg. Pe primul loc in top se afla fondatorul companiei Amazon, Jeff Bezos.

- Colapsul Steinhoff International, o companie sud-africana care in anii de glorie avea peste 90.000 de angajati si care pana nu demult ataca suprematia Ikea, este unul dintre cele mai mari esecuri corporate ale anului 2017. Actiunile companiei s-au prabusit cu peste 90% in decembrie dupa de s-a aflat…

- Alibaba Group Holding a incheiat un mega-deal prin care cumpara o felie din cel mai mare lant de hypermarketuri din China, in incercearea de a depasi lantul de magazine Wal-Mart pe cea mai mare piata de retail din lume, potrivit Bloomberg. Cea mai mare companie de e-commerce din China a…

- In acest moment, cel mai bogat om din lume este Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, iar pe locul secund se situeaza Bill Gates, cofondator al Microsoft. Cei doi au averi estimate la 90 de miliarde de dolari, respectiv peste 80 de miliarde de dolari. Daca astazi cea mai buna cale de a te imbogati pare…

- Cel mai mare retailer online din China, Alibaba Group Holding Ltd, a inregistrat vanzari record de peste zece miliarde de yuani (1,51 miliarde de dolari), in primele trei minute ale Zilei Celibatarilor, sarbatorita in China la 11 noiembrie, transmit Bloomberg si Reuters.

- Printul Alwaleed bin Talal, arestat dupa infiintarea unui comitet anticoruptie in Arabia Saudita, a pierdut peste un miliard de dolari in 48 de ore; valoarea de piata a firmei de investitii pe care a fondat-o a scazut cu 1,3 miliarde de dolari, potrivit Bloomberg. Averea neta a printului…

- Jeff Bezos a vandut, saptamana aceasta, un milion de actiuni Amazon pentru 1,1 miliarde de dolari, adica 1,3% din ceea ce detinea miliardarul, ceea ce inseamna ca a ramas cu o participatie de 16,4% din companie, potrivit Bloomberg. Bezos a declarat in luna aprilie ca va vinde in fiecare…

- Alibaba, gigantul chinezesc de e-commerce, a anuntat ca o crestere impresionanta la nivelul vanzarilor a ridicat profitul net cu 132% in ceea ce compania a numit „un trimestru remarcabil”, incat firma si-a ridicat asteptarile pentru cresteri semnificative ale castigurilor pe tot parcursul anului,…

- Odata cu publicarea Topului Forbes 400, pe 17 octombrie, Bill Gates era incoronat, pentru al 24-lea an consecutiv, drept cel mai bogat om al planetei, cu o avere de 89 de miliarde de dolari. Nici n-au trecut doua saptamani de atunci si cofondatorul Microsoft s-a vazut detronat, cel putin temporar, prin…

- Valoarea participatiei detinute de Jeff Bezos la Amazon.com a crescut de aproape 500 de ori de la debutul bursier al companiei, in urma cu doua decenii, iar vineri a atins 88 de miliarde de dolari, evolutie prin care fondatorul retailerului online l-a devansat pe co-fondatorul Microsoft, Bill Gates,…

- Banca Centrala Europeana (BCE) va reduce la jumatate, din ianuarie 2018, volumul achizițiilor lunare de active, de la 60 de miliarde de euro (50,7 miliarde de dolari) la 30 de miliarde de euro (35,3 miliarde de dolari), diminuand programul sau de relaxare cantitativa (QE), pe fondul redresarii economiei,…

- Un nou miliardar a aparut la fiecare doua zile în China, ceea ce face ca numarul miliardarilor chinezi sa îl depaseasca, pentru prima oara în istorie, pe cel al miliardarilor din SUA. Ceea ce a alimentat cresterea numarului de miliardari din Asia, este majorarea preturilor imobiliarelor…

- Majorarea preturilor in sectorul imobiliar din China a alimentat o crestere a numarului de miliardari din Asia, care pentru prima data in istorie ii depasesc, ca numar, pe omologii lor din America, arata un raport publicat joi de banca elvetiana UBS AG si firma de consultanta PricewaterhouseCoopers,…

- In urma acestei donatii, aceasta va deveni una din cele mai mari organizatii filantropice din lume si a doua din SUA, dupa cea a lui Bill Gates. Suma transferata de Soros se ridica la 18 miliarde de dolari, miliardarul de 87 de ani ajungang astfel la donatii de 32 miliarde de dolari. Considerat un acrobat…

- Co-fondatorul Microsoft, Bill Gates, ocupa prima pozitie a Forbes 400 pentru al 24-lea an consecutiv gratie unei averi de 89 miliarde de dolari, urmat de fondatorul si directorul Amazon, Jeff Bezos, cu o avere de 81,5 miliarde de dolari, si Warren Buffett cu o avere de 78 de miliarde de dolari, potrivit…

- Trump se clasa anul trecut pe locul 156 in acest top. Declinul averii locatarului Casei Albe este atribuit de revista ”unei piete imobiliare dure la New York, mai ales in cazul amplasamentelor de vanzare cu amanuntul, unui proces costisitor si unei campanii prezidentiale scumpe”. Trump…

- Averea lui Trump este mai mica cu 600 de milioane de dolari comparativ cu anul trecut, fiind estimata la 3,1 miliarde de dolari, potrivit topului publicat marti de revista Forbes, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Daca in 2016 Donald Trump, primul presedinte american provenit in exclusivitate…