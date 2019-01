Federaţia Comunităţilor Evreieşti din Ungaria cere stoparea căutării rămăşiţelor victimelor Holocaustului în Dunăre Federatia Comunitatilor Evreiesti din Ungaria (Mazsihisz) a protestat fata de cautarea ramasitelor victimelor Holocaustului aruncate in Dunare langa Budapesta, cerand autoritatilor ungare si israeliene sa stopeze operatiunea, relateaza dpa si Reuters. 'Vestea a zguduit comunitatea noastra', a reactionat joi Federatia, pe site-ul sau, dupa ce marti s-a aflat ca organizatia israeliana ZAKA a primit permisiunea de a cauta osemintele a mii de evrei in albia Dunarii. 'Tulburarea locului unde se odihnesc mortii este un subiect complex si delicat', a subliniat Mazsihisz. 'Oasele au… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

