- FCSB s-a impus, joi seara, in partida tur contra lui Milsami Orhei, scor 2-0, din turul 1 preliminar al Europa League. Vicecampioana Romaniei nu a avut emotii in meciul de la Giurgiu, iar finantatorul Gigi Becali s-a aratat multumit de primul meci al lui Bogdan Andone, potrivit mediafax.Becali…

