Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Vintila (47 de ani), noul antrenor de la FCSB, a fost un portar excentric, pasionat de hip-hop și de mașini ”tunate”, purtator al unui echipament cu un schelet imprimat pe bluza. Acum are 47 de ani și e un antrenor care a prins postul de la echipa lui Becali fiindca l-a cucerit pe finanțator…

- La FCSB sunt adusi, pe rand, oameni fara CV, fara angajament si, din pacate, fara coloana vertebrala. Acum, i-a venit randul lui Bogdan Arges Vintila sa fie „presul“ patronului, macar pentru o perioada.

- Simona Halep (4 WTA, 27 de ani) le-a prezentat azi constanțenilor trofeul caștigat la Wimbledon. De la ora 17:00, fostul lider WTA a mers prin orașul Constanța la bordul unui autobuz etajat descoperit pe traseul bd. Tomis-Termele Romane-Regina Elisabeta - Piața Ovidiu, fiind intampinata de mii de persoane.…

- Liga 4 TRANSFERURI… Continua caruselul venirilor si plecarilor in Liga 4 Vaslui. Desi a etalat un joc foarte bun si consistent in sezonul precedent, Flacara Muntenii de Sus ramane fara cei mai importanti jucatori ai echipei. Misiune grea pentru conducerea echipei Flacara Muntenii de Sus in conditiile…

- Dupa patru sezoane fara titlu castigat in Romania, FCSB nu doar ca nu s-a ambitionat sa se intareasca in vederea acestei stagiuni, dar, pana in acest moment, pare ca a slabit fata de campionatul recent incheiat!

- Florin Talpan și gloriile ale Stelei cer locul din Liga 1 pe care l-ar fi preluat fara drept Becali. Gigi a devenit patron in ianuarie 2003, deci FCSB a evoluat in partea a doua a sezonului. Steaua veche ar fi retrogradat cu punctele pe care le adunase pana atunci. CSA Steaua a obținut vineri palmaresul…

- Oamenii importanți din stat nu trebuie sa prezinte o alta situație decat cea reala, in fața companiilor cu capital strain, a spus miercuri, ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici. Ministrul a participat la o conferința organziata de CD News pe tema marilor proiecte de investiții, unde s-a referit…

- Tehnicianul Dan Alexa va ramane la conducerea echipei Dunarea Calarasi si in sezonul viitor, a anuntat, miercuri, clubul retrogradat in Liga II, potrivit news.ro.In urma discutiilor purtate, miercuri, de catre presedintele Consiliului Judetean Calarasi, Vasile Iliuta, cu antrenorul Dan Alexa…