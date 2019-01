Stiri pe aceeasi tema

- Mijlocasul Andrei Tarcoveanu a semnat, joi, un contract valabil pana in vara anului 2023 cu echipa de fotbal FC Viitorul, a anuntat clubul patronat de Gheorghe Hagi pe site-ul sau oficial. In varsta de 21 de...

- Cristi Ganea, imprumutat de Athletic Bilbao la Numancia, in liga a doua spaniola, fotbalistul de 26 de ani fiind deja prezentat oficial. Fundașul stanga a fost cedat de pana la finalul sezonului. Ganea va purta tricoul cu numarul 7 la Numancia. Antrenorul Aritz Lopez Garai l-a prezentat drept un fundaș…

- Viitorul lui Sergiu Hanca are șanse tot mai mici sa fie in alb-roșu. Dupa ce fotbalistul a spus ca pentru el Dinamo a murit in seara meciului de la Giurgiu, cand soția sa a fost agresata de cațiva fani, fotbalistul a primit o hartie din partea conducerii și poate pleca. Actul semnat de cele doua parți…

- Atacantul lui Gica Hagi a inceput cu stangul anul 2019. Nu este vorba de fotbal, ci de viata personala. Jucatorul echipei Viitorul este acuzat de iubita sa Adelina ca a injurat-o si ca a batut-o. Potrivit Cancan, aceasta are inregistrari audio, dar si mesaje, care dovedesc scandalul dintre cei doi.

- Antrenorul formatiei Viitorul, Gheorghe Hagi, considera ca, daca obiectivul nationalei este calificarea la Euro-2020, atunci echipa trebuie sa faca orice e posibil pentru a termina pe locul I al grupei.

- Audi va prezenta noul concept e-tron GT in cadrul Salonului Auto de la Los Angeles, eveniment care iși deschide porțile in 28 noiembrie. Conform reprezentanților producatorului german, prototipul va primi și o versiune de serie in preajma anului 2020. Pentru a mai indulci așteptarea, oficialii Audi…

- Aflata in plutonul fruntaș din Liga 1, FC Viitorul are șansa de a face un nou pas catre calificarea in play-off, intalnind duminica, de la ora 17.30, in deplasare, „lanterna roșie" FC Voluntari. „Suntem pregatiți sa incheiem așa cum trebuie aceasta luna care a mai ramas din campionat, cand avem meciuri…

- Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a invins-pe FC Viitorul cu scorul de 3-2 (1-1), sambata, in deplasare, la Ovidiu, intr-un meci din etapa a 12-a a Ligii I de fotbal. Echipa lui Eugen Neagoe a reusit sa se impuna dupa o repriza secunda pe care a dominat-o in cea mai mare parte a sa. Oaspetii au deschis scorul…