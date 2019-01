FC Dinamo a anuntat, vineri, ca l-a achizitionat pe portarul Sean McDermott, in varsta de 25 de ani, international al Irlandei.

McDermott a facut, cu echipa din Soseaua Stefan cel Mare, vizita medicala la Institutul National de Medicina Sportiva (INMS) din Capitala, si se va alatura lotului in cantonamentul programat in Turcia pana in 25 ianuarie.

Nascut la 30 mai 1993 in Norvegia, la Kristiansand, Sean McDermott are dubla cetatenie, irlandeza si norvegiana. El a evoluat pentru echipele nationale U17, U19 si U21 ale Irlandei si a fost convocat, anul trecut, la prima reprezentativa.