Stiri pe aceeasi tema

- CS Universitatea a plecat cu un punct de pe terenul celor de la FC Botoșani, scor 1-1, in cadrul etapei a șasea din Liga 1, iar jucatorii pun acest rezultat pe seama oboselii. Vezi AICI desfașurarea partidei Nicușor Bancu (26 de ani), capitanul oltenilor, a fost cel care a marcat golul egalizator,…

- Antrenorul Universitații Craiova, Corneliu Papura, a declarat, in urma infrangerii suferite de olteni, impotriva AEK Atena, cu scorul de 2-0, in turul 3 preliminar al Europa League, ca regreta ca formația condusa de el nu a marcat pe teren propriu, potrivit Mediafax.Citește și: Avertisment…

- FCSB și Craiova au ajuns la un acord pentru un schimb de jucatori, potrivit spuselor patronului Gigi Becali (DETALII AICI). In urma acestui schimb, Mihai Balașa (24 de ani) ar urma sa imbrace tricoul oltenilor in locul lui Tiago Ferreira (26 de ani), iar portughezul va ajunge in curtea vicecampioanei. …

- Universitatea II Craiova a susținut astazi, pe stadionul „Extensiv“, o partida de verificare in compania deținatoarei Cupei Romaniei Dolj, CS Carcea. In cadrul acestui test, primul al verii pentru alb-albaștrii lui Adrian Iencsi și Ionuț Stancu, a fost testat și fratele fundașului Stephane Acka, Lorenzo.…

- Mihai Roman (27 de ani) a revenit la Craiova, dupa imprumutul la FC Botoșani, unde a fost golgheter. Fotbalistul originar din Craiova are planuri importante la echipa antrenata de catre Corneliu Papura. Acesta vrea sa atace și titlul, dar și Cupa Romaniei. „Ne dorim foarte mult sa caștigam un campionat,…

- CSU Craiova il "repatriaza" pe Mihai Roman II, atacantul care a jucat ultima oara la FC Botoșani, in condițiile in care s-a desparțit de Andrei Cristea, iar Elvir Koljic va fi apt de joc in luna octombrie cel mai devreme. Mihai Roman II se intoarce in Banie. Mai intai, pentru nunta programata in acest…

- Sambata, 18 mai 2019, s-a desfașurat la Carei cea de-a VI-a ediție a Festivalului de Teatru pentru elevi ,,Ioana Cicu,, , o ediție internaționala prin participarea trupei Nazdravanii de la Școala de Arte „Alexei Starcea” din Chișinau. Inca o manifestare de excepție din municipiul Carei ignorata total…