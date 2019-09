Chefi la cuțite. Ce s-a intamplat in prima ediție a sezonului 7. Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, a debutat in forta cu sezonul cu numarul 7. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au revenit la masa jurizarii pe nevazute cu bateriile incarcate și au inceput deja sa puna ochii pe cei mai talentați concurenți, dar și sa-și arate propriul talent culinar in bucatarie, in batalia pentru a caștiga amuletele puse la bataie.