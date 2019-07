Stiri pe aceeasi tema

- Invitata in emisiunea "Se intampla in Romania" de la Antena 3, medicul Monica Pop a oferit noi detalii despre starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu, scrie cancan.ro. Fața de saptamana trecuta, mie mi s-a parut o ușoara ameliorare, arata bine, așa cum arata el de obicei. Este mai slab…

- Mihai Constantinescu se afla in coma in spital, de la jumatatea lunii mai, dupa ce a facut un stop cardio-respirator. Starea de sanatate a artistului este in continuare aceeași. Monica Pop a rupt tacerea in cazul lui Mihai Constantinescu, dupa ce s-a zvonit ca acesta ar putea fi deconectat de la aparate…

- Monica Pop a facut un apel de ultima ora pe pagina sa de socializare. "Cum sa condamne un medic un pacient la moarte sigura?! Terminati cu stirile nesimtite despre deconectarea de la aparate a lui Mihai Constantinescu, mare artist si drag prieten! Aceste lucruri nu au legatura cu realitatea!",…

- "Cu sufletul greu anuntam ca ieri ne-a parasit Marian Radulescu, un actor generos și dedicat al Teatrului Excelsior. Suntem alaturi de familia și apropiații indoliați. Dumnezeu sa il aiba in paza!”, scrie pe pagina de Facebook a Teatrului Excelsior. Trupul actorului va fi depus astazi, intre…

- Actorul Marian Radulescu de la Teatrul Excelsior a murit sambata. Anunțul a fost facut de colegii sai, pe pagina de Facebook a instituției.„Cu sufletul greu anuntam ca ieri ne-a parasit Marian Radulescu, un actor generos și dedicat al Teatrului Excelsior. Suntem alaturi de familia și apropiații…

- De Ziua Drapelului National, sediul UNPR -istii au primit vizita parintelui arhimandrit Ciprian Gradinru, de la Paraclisul Catedralei Mantuirii Neamului, care a oficiat o slujba de sfintire. Momentul de o profunda incarcatura spirituala a fost descris de presedintele UNPR, Gabriel Oprea, pe pagina…

- „Dumnezeu sa-l odihneasca pe Razvan Ciobanu!” iși incepe președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, un lung mesaj postat joi pe Facebook, prilejuit de vestea trista, care, spune el, „ne-a innegurat chiar perioada sarbatorii Pascale”: moartea designer-ului vestimentar intr-un tragic accident rutier.…

- Moartea Ramonei Daniela Bulcu, fost purtator de cuvant al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, este "o veste tragica", afirma ministrul interimar al Justitiei, Ana Birchall, vicepremier, pe pagina sa de Facebook. "Adresez cele mai sincere condoleante familiei sale, care se afla…