Cat am mai putut sa scriu despre panaramezul de varsta a doua care trece pe langa Bisericile de pe Calea Victoriei scarpinandu-se in fund cu saua de bicicleta! Fenomenul e depasit, biciclozaurii reprezinta niste mamuti din bestiarul mimetismului. A venit primavara, faceti loc, faceti loc, ca trece barbosul de 50 de ani, pe trotineta electrica! […] Faceti loc, faceti loc, ca trece barbosul de 50 de ani pe trotineta electrica! is a post from: Ziarul National