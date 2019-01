EY Romania: Nu o sa vedem un exod din Anglia si intoarcerea in masa a romanilor acasa

Stiri pe aceeasi tema

- In orice versiune a Brexit-ului, dupa 29 martie nu o sa vedem un exod din Anglia si intoarcerea in masa a romanilor acasa sau in alte tari, iar impactul imediat va fi asupra mediului de afaceri, mai ales in...

- Cancelarul german a declarat, sambata, ca va face tot ce-i sta in puteri pentru ca Marea Britanie sa paraseasca Uniunea Europeana cu un acord, si, pe un ton conciliator, a subliniat ca simte responsabilitatea de a gasi o solutie care sa asigure ca lucrurile vor fi in ordine. Respingerea acordului…

- Sergiu Manea, CEO-ul Bancii Comerciale Romane (BCR), a declarat ca institutia ia in calcul sa-si amane planurile de investitii, ca urmare a introducerii noii taxe pentru banci. CEO-ul BCR a precizat ca au luat aceasta decizie, deoarece banca trebuie sa creeze "un model economic viabil".…

- Leul romanesc si-a continuat joi tendinta de depreciere in raport cu moneda unica europeana la un nou nivel minim istoric, in principal pe fondul provocarilor din sfera echilibrelor macroeconomice si al incertitudinilor de politica economica pe plan intern, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Andrei Radulescu,…

- Un sondaj de opinie realizat recent YouGov arata ca tot mai multi britanici ar vota ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, iar multi dintre ei chiar isi doresc organizarea unui nou referendum pe aceasta tema. Dupa eliminearea respondentilor care s-au declarat indecisi sau nu au…

- Marea Britanie va fi nevoita sa amane iesirea din Uniunea Europeana daca prim-ministrul Theresa May pierde votul de incredere de miercuri seara, a declarat David Gauke, ministrul de Justitie al UK. "Din moment ce Theresa May a negociat acordul cu Uniunea Europeana, cred ca este inevitabila…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni cu premierul britanic, Theresa May, pe 14 noiembrie, la Londra, la invitatia acesteia, au declarat vineri surse pentru Ziare.com. Intalnirea va avea loc in Downing Street, sediul Guvernului britanic din Londra. Pe de alta parte, Klaus Iohannis…

- Incepand de astazi britanicii pot procura marijuana pe baza de reteta data de medicii specialisti. Tratamentele pot fi prescrise doar pentru un anumit numar de boli in cazul carora alte medicamente nu au functionat. Medicii de familie nu pot prescrie tratamente cu marijuana medicinala, doar…