Extrema-dreaptă şi-a lansat campania pentru alegerile locale în fosta RDG Alegatorii din Saxonia si din Brandenburg sunt chemati la urne la 1 septembrie, iar cei din Turingia, la 27 octombrie, pentru a-si alege noile parlamente regionale.



Reuniti sambata la Cottbus, o parte a liderilor acestui partid creat in 2013 au lansat campania si au vrut sa aplaneze tensiunile aparute in ultimele zile intre conducere si aripa cea mai radicala a formatiunii.



"Nu ne vom lasa divizati", a atras atentia Jorg Meuthen, capul de lista al AfD la alegerile europene. El a recunoscut neintelegerile din cadrul partidului, intrat pentru prima data in Bundestag in 2017,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

