Expoziţia "Europa - moştenirea umaniştilor" la Stockholm ICR Stockholm, in colaborare cu Ambasada Romaniei in Regatul Suediei si reteaua EUNIC Stockholm, prezinta in perioada 03 - 17 mai, la Casa Uniunii Europene din Stockholm (Europahuset), expozitia "Europa - mostenirea umanistilor". Proiectul reuneste figuri reprezentative ale umanismului european si este organizat in parteneriat cu Universitatea din Viena, Academia Austriaca de Stiinte si Reprezentanta Comisiei Europene la Stockholm. Vernisajul expozitiei va avea loc in cadrul unui eveniment de amploare, in data de 7 mai a.c., la Casa Uniunii Europene din Stockholm si va fi deschis de catre ambasadorul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Stiri pe aceeasi tema

