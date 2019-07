Exporturile Germaniei s-au redresat în luna mai, dar perspectivele sunt îngrijorătoare In mai au fost exportate bunuri "made in Germany" in valoare de 113,9 miliarde de euro (127,8 miliarde de dolari), in timp ce importurile s-au ridicat la 93,4 miliarde de euro, astfel incat excedentul comercial s-a situat la 18,7 miliarde de euro (20,99 miliarde de dolari). In aprilie, excedentul a fost de 16,9 miliarde de euro.



Exporturile au urcat in mai cu 4,5% fata de perioada similara din 2018 si cu 1,1% comparativ cu luna precedenta. Importurile au inregistrat un avans anual de 4,9% si o scadere lunara de 0,5%, arata datele publicate de Destatis.



