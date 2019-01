Stiri pe aceeasi tema

- Una din cele mai puternice organizații județene PSD continua sa traverseze, de peste șase luni de zile, o perioada marcata de tensiuni interne care au ajuns pana la urechile lui Liviu Dragnea.„Puciul” impotriva lui Liviu Dragnea, orchestrat in toamna anului trecut de gruparea Stanescu - Țuțuianu…

- Secretarul general al PSD, Codrin Ștefanescu, și vicepreședintele Camerei Deputaților, Eugen Nicolicea, au fost prezenți la Ședința Comitetului Executiv al PSD Mehedinți, la care trei primari de marca au fost aspru pedepsiți. Este vorba despre primarii comunelor Șimian, Bacleș și Gogoșu. ActualitateEveniment

- Jurnaliștii de la G4Media.ro dezvaluie, miercuri, ca președintele PSD, Liviu Dragnea, a plecat din țara pe data de 2 ianuarie, in jurul orei 20:00, de pe terminalul deținut de Țiriac Air. Potrivit G4Media.ro, care citeaza surse aeroportuare, Dragnea ar fi plecat cu un avion privat inchiriat de la o…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ajunge cu dosarul ”Referendumul” la Tribunalul European, din Luxemburg, cu privire la ceea ce s-a intamplat in acest dosar. Sesizarea este facuta pe persoana fizica și vizeaza lipsa motivarii din dosar. Vezi mai mult aici: Dragnea, decizie drastica in dosarul…

- Subiectul delicat al unei Ordonante privind amnistia si gratierea urmeaza sa fie transat, cel putin in interiorul Partidului Social-Democrat. La solicitarea mai multor lideri din partid, la urmatorul Comitet Executiv National ar urma sa se ia in discutie acest aspect controversat. Aparut in spatiul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, vineri, ca rectificarea bugetara va fi realizata astfel incat deficitul sa nu depaseasca 3 , el mentionand ca regimul de crestere a veniturilor este in grafic, scrie Agerpres.ro. Domnul ministru de Finante ne a informat ca rectificarea bugetara va fi realizata…

- ''La fel ca PSD-ul și coaliția este una singura, nu este imparțita in doua. Cand se vorbește despre buget, președinții coaliției, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu intotdeauna au avut discuții, și anul trecut. Legat de divergențele din Guvern, nu este prima data și se va intampla mereu, indiferent…