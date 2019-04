Stiri pe aceeasi tema

- CSA Steaua s-a impus in fața celor de la AFC Vis de București, scor 9-0, și ramane in fruntea clasamentului din Liga 4 București. Golurile steliștilor au fost marcate de Florin Rasdan, in minutele 18, 52, 62 și 83, Alin Robu, in minutele 23, 45 și 49, Margarit in minutul 31 și Madeiros in minutul 42.…

- Antrenorul echipei de handbal masculin CSA Steaua, Ovidiu Mihaila, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca editia 2018-2019 a SEHA League se apropie de final si isi doreste sa castige ultimele doua partide, cu Metalurg Skopje si Zeleznicar Nis. "Ne apropiem usor-usor de finalul acestei…

- A doua zi dupa ce a pierdut finala de la Doha, Simona Halep a urcat in avion cu destinația Dubai, fara a fi insoțita de tehnicianul Thierry Van Cleemput. Ulterior, tenismena a declarat pentru WTA Insider ca a decis sa renunțe la colaborarea cu belgianul. Van Cleemput a facut primele declarații dupa…

- Marius Lacatuș a vorbit, in cadrul unei conferințe de presa organizate miercuri, despre salariile de la CSA Steaua. Antrenorul a recunoscut ca elevii sai nu sunt remunerați cu sume foarte mari. A facut o comparație cu caștigurile militarilor, despre care a spus ca ar lua mai mult, potrivit mediafax.ro.Citește…

- Antrenorul echipei de fotbal CSA Steaua, Marius Lacatus, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, ca un soldat al Armatei Romane are un salariu mult mai mare decat un fotbalist al formatiei sale care activeaza in prezent in Liga a IV-a. "Nu cred ca vor fi probleme cu plata salariilor. Mie nu…

- Marian Aliuța (40 de ani) a marturisit la GSP LIVE ca a dat lovitura la pariuri in urma cu trei ani. „Am luat un miliard cu 10 lei, dar acum nu mai joc. Am caștigat, am mai și pierdut. Te ia valul și e mai bine sa te abții. Erau la Steaua jucatori care-și faceau bilete, dar pe atunci nu eram pasionat",…

- Academica Clinceni a mutat din nou spectaculos in campania de achiziții din aceasta iarna. Formația care lupta pentru promovarea in Liga 1 a reușit aducerea lui Paul Pirvulescu. Patru jucatori noi a adus in aceasta iarna echipa din Clinceni pentru a completa un lot evident valoros. ...

- CSA Steaua s-a reunit inaintea parții secunde din Liga 4 București. Marius Lacatuș (54 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, nu concepe ratarea promovarii și cheama suporterii la stadion. "Nu avem nicio scuza daca nu reusim sa promovam in Liga a 3-a in acest an. ...