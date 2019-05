Este oficial! PNL a caștigat alegerile europarlamentare la Dej, USR-PLUS ocupa locul secund, iar PSD s-a ales cu locul 3. Dej24.ro publica IN EXCLUSIVITATE rezultatele acestor alegeri! Așa cum Dej24.ro a anunțat in PREMIERA inca de dinainte ca toate voturile sa fie numarate, la nivelul municipiului Dej PNL a caștigat alegerile europarlamentare! La ora 02:30, Dej24.ro a intrat in posesia tuturor cifrelor și publica IN EXCLUSIVITATE rezultatele alegerilor europarlamentare de la Dej: PNL – 31,45% (4777 voturi)USR-PLUS – 21,70% (3296 voturi)PSD – 17,79% (2702 voturi)UDRM – 7,24% (1099 voturi)PRO Romania…