Stiri pe aceeasi tema

- Vremea in care Jemery Menez marca goluri pe banda rulanta pentru AS Roma, PSG sau AC Milan a apus de mult. Francezul a ajuns sa evolueze in Ligue 2, la Paris FC, dar trecutul apropiat nu ii da pace. In presa din Mexic, acolo unde a evoluat pentru Club America, au aparut imagini socante din viata extrasportiva…

- Johannes Visscher, criminalul olandez care i-a luat viata Adrianei Fieraru, din Gura Sutii, parea un om normal, cu o viata sociala care oricare alta. In 2012, olandezul a postat chiar pe contul sau de youtube o inregistrare in care isi cere in casatorie iubita.

- Lukasz Szukala (35 de ani) are o iubita frumoasa, dar si posesiva! Fosta prezentatoare de televiziune Raluca Hogyes, cea care il face fericit pe polonez, nu il scapa din „marcaj” pe fotbalist nici macar in timpul liber. Imaginile surprinse de paparazzii Spynews.ro stau marturie!

- Jacob Standbridge, fost mijlocaș la Stoke City Academy, s-a aruncat in fața trenului de mare viteza imediat dupa ce i-a trimis mamei sale un mesaj: "Mama, te iubesc atat de mult! Iți mulțumesc pentru tot ce ai facut pentru mine. Imi pare rau". Jacob Standbridge, care era fotbalist si profesor…

- Angelina Jolie, alatuyri de trei dintre copiii ei Brad Pitt, in varsta de 55 de ani, si Angelina Jolie, 44 de ani, s-au casatorit in 2014 si au intentat divort in 2016, dupa o relatie care a inceput in 2004. In anul 2016, Angelina Jolie și Brad Pitt au decis sa divorțeze și sa imparta custodia celor…

- Detalii neobișnuite din viața lui Gheorghe Dinca ies la iveala in aceste zile. Unul dintre cele mai surprinzatoare este legat de viața amoroasa a principalului suspect in cazul disparițiilor din Caracal

- In reședința sa din Manhattan, pedofilul miliardar Jeffrey Epstein, bun prieten cu familia Clinton, avea o pictura bizara cu fostul președinte american imbracat intr-o rochie albastra și avand in picioare pantofi roșii cu toc.