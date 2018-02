Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Arizona a socat pompierii unei intregi unitati cand si-a abandonat in grija lor fetita de 6 luni si baietelul de 10 ani. Salvatorii si-au putut da imediat seama ca ceva nu este in regula cu femeia, inca de cand a intrat in unitate. „M-am apropiat de ea si am intrebat-o cu ce o putem ajuta.…

- Copiii cu varsta peste șase ani sunt invitați incepand cu data de 16 februarie la Casa Memoriala „Ștefan Baciu” sa ia parte la un proiect interactiv muzical prin intermediul caruia vor invața ce este muzica, cum o percepem, ce rol are in viața noastra și se vor juca cu pseudoinstrumentele sub atenta…

- Designerul Razvan Ciobanu nu mai face parte din proiectul Bravoi ai stil, de la kanal D, dar cu toate acestea nu poate sta departe de show-ul respectiv și mai face cate o vizita in culise. Din acest sezon, Razvan Ciobanu nu mai face parte dintre cei patru jurați de la emisiunea Bravo, ai stil , de la…

- Copiii se pot confrunta cu o serie de afectiuni dermatologice, influentate de procesul de crestere, dezvoltare si maturare a intregului organism. Cea mai frecventa problema a pielii in cazul micutilor este, de departe, dermatita atopica, afectiune ce poate avea complicatii severe, mai ales in sezonul…

- Mihaela Radulescu a explicat ca iubitul ei austriac iubește foarte mult copiii, dar cu toate acestea nu-și dorește unul al lui. Vedeta de televiziune Mihaela Radulescu are o relație de peste trei ani cu celebrul sportiv austraic Felix Baumgartner, pe care vrea sa il aduca in Romania . Cei doi au o relație…

- Anca Serea face fitness pentru a-și menține silueta. Vedeta are cinci copii, insa arata perfect. Soția lui Adi Sina recunoaște ca metabolismul o ajuta foarte mult. Bruneta face fitness pentru a-si mentine trupul de invidiat. „E o chestie de metabolism, noroc si vointa. Ma ajuta sa imi dozez energia…

- Cea mai recenta ediție a Atelierelor de Idei Unica, desfașurata la ParkLake Shopping Center, a abordat tema „Diferențele care ne țin impreuna“, tema ce se adreseaza cuplurilor casatorite sau nu. (Foto: Vlad Chirea) Cei patru invitați la Atelierele de Idei Unica – Iuliana Alexa, redactor șef Psychologies,…

- Artista Ellie White a vorbit, pe blogul personal, despre perioada de depresie prin care a trecut dupa nastere, celui de al doilea copil. Buzoianca este mama a doi copii, Mihaita, de 5 ani si Maria, 2 ani. A fentat cu greu depresia in momentul in care a venit si Maria in viata ei si a […] Articolul Buzoianca…

- Zilele de week-end sint cele mai potrivite pentru a merge in oraș, sau chiar in afara orașului și a petrece timpul cu familia și copiii. Portalul Noi.md va invita sa aflați unde și cum puteți petrece timpul in aceasta zi, alaturi cu copiii voștri. Grand Patinoar - Chișinau, bd. C. Negruzzi, 2/4 Полярный…

- Catalin Maruta a povestit, amuzat, cum s-a derulat momentul in care Andra s-a mutat la el. Cei doi erau deja intr-o relatie, de cateva luni.Cei s-au cunoscut in anul 2005, la emisiunea ”Tonomatul DP 2”, de pe TVR 2, pe care o prezenta chiar Maruta. Cantareata, care atunci avea 19 ani, a fost pusa de…

- Psihologul Libertatea, despre elevii batuți de parinții colegilor de școala – doua cazuri s-au inregistrat in ultimele zile, unul la Constanța, celalalt in Timișoara. Cezar Laurențiu Cioc ne spune ce i-a determinat pe adulți sa recurga la astfel de gesturi, in loc sa se limiteze la a depune plangeri,…

- Copleșiți de batranețe și uitați de familii, 40 de batrani iși duc zilele in Centrul de la Furculești in Social / Au muncit toata viața pentru o casa și cele necesare ca sa-și traiasca liniștiți ultimii ani, dar la batranețe s-au trezit fara nimic. Unii și-au pierdut soțiile sau soții cu…

- Obosita, Simona Halep nu a putut sa faca fata valului de fani care au intampinat-o la venirea pe aeroport. Tenismena s-a strecurat rapid printre oameni si odata ajunsa la masina s-a cufundat in lumea virtuala si a ignorat orice contact, ajungand astfel sa ignore un fan de numai cativa anisori care venise…

- Anca Serea și Adrian Sina au sarbatorit Valentine’s Day in avans, la Sinaia. Cei doi au profitat de vremea perfecta pentru a merge la schi și s-au relaxat dupa o perioada in care au fost implicați in diferite proiecte. „Adi abia s-a intors din America, unde a inregistrat cateva piese noi, astfel ca…

- In Statele Unite, parintii pot sa se debaraseze de un copil adoptat daca acesta nu le... convine. Un reportaj difuzat recent in cadrul emisiunii "Sept a Huit" a postului de televiziune francez TF1 dezvaluie dedesubturile "targurilor de copii" la care sunt prezentati minori ai caror parinti adoptivi…

- Lenuța, Gheorghe și cei opt copiii ai lor sunt membrii unei familii necajite din județul Vaslui. Recent, au primit o mana de ajutor din partea voluntarilor World Vision, in cadrul programului “Un viitor mai bun pentru copiii noștri”. “Mi-ați oferit o raza de speranța! E mare lucru sa primesc ceva pentru…

- Relația dintre Laura Dinca și Cristian Boureanu pare sa fie mai stabila și mai frumoasa ca oricand, scrie spynews.ro. Iar de curand, cei doi au avut o discuție cat se poate de serioasa cu privire la viitorul lor. Iar concluzia amandurora a fost ca, pentru a forma, cu adevarat, o familie, trebuie…

- Cantareata de muzica de petrecere Carmen Șerban se concentreaza pe cariera, insa iși dorește o familie cat mai curand. Spune ca nu a primit inelul de logodna, dar vrea sa se casatoreasca anul acesta. Mai mult decat atat, artista spera sa devina mama in curand. Artista a povestit in direct la Antena…

- Cristi Mitrea, fostul iubit al prezentatoarei de eleviziune Andreea Mantea, este schimbat fața de momentul in care forma un cuplu cu bruneta. In urma cu cațiva ani, prezentatoarea de televiziune Andreea Mantea iși gasea alesul la emisiunea „Burlacița”, a carui protagonista a fost la postul de televiziune…

- Dana Chera a fost casatorita cu Bogdan Grecu timp ce mai bine de douazeci de ani. Ei il au impreuna pe David, care are 14 ani si pe Maria, de 11. Intr-o carte scrisa de o colega de breasla, prezentatoarea de la Antena 3 a dezvaluit ca este o "sotie supusa", desi in emisiuni este foarte certareata si…

- Revelionul este unul dintre cele mai „spectaculoase” evenimente ale anului. Acesta este motivul pentru care indiferent de varsta, pregatire, stare sociala … petrecem momentele de la cumpana dintre ani in familie, cu rudele sau cu prietenii, incercand astfel ca impreuna sa intampinam noul an cu bucurie,…

- Andra și Catalin Maruța lucreaza de Anul Nou. De vreo patru ani, indragitele vedete au imparțit Sarbatorile de iarna intre familie și fani, in așa fel incat sa nu sufere nimeni: Craciunul il petrec cu copiii și parinții, frații și prietenii foarte apropiați, iar Revelionul ii prinde pe scena, cantand…

- La Amzacea, intr-o comuna aflata la 40 kilometri de Constanta, miracolele se petrec zi de zi. Revelatia a venit intr-o zi, cand spovedind copiii din parohie, preotul a primit acelasi raspuns de la aproape toti micutii.

- Nu e masa de Craciun fara carne afumata. Atentie, insa: carnatii si slanina tinute la fum pot duce la aparitia cancerului. O spun chiar medicii, care atrag atentia ca substantele toxice emanate din lemn sau carbune ajung in farfurie si apoi in sange. „Fumul produs de lemn si folosit…

- Sub sloganul ,,De la noi, cu drag, pentru voi!”, in parcul din centrul orașului Campeni a debutat ieri, de la ora 14, Targul de Craciun organizat de elevii Colegiului Național ,,Avram Iancu” din localitate, eveniment caritabil prin care fondurile obținute in urma vanzarii produselor oferite de elevi…

- Copiii din Rașești și Ghermanești au primit cadouri din partea lui Moș Craciun și a ajutoarelor sale – reprezentanții Clubului de șah “Gambit” Huși. Cei care s-au remarcat la ultima competiție de șah organizata la Ghermanești au primit, suplimentar, diplome, medalii, cupe și premii in bani. Zilele trecute,…

- Carmen Iohannis, sotia presedintelui, a sosit zilele trecute cu cadouri, pregatite împreuna cu liceenii de la Colegiul ”Gheorghe Lazar” a caror profesoara este, la serbarea de Craciun a copiilor care urmeaza centrul de zi al Fundatiei UCOS - "Un copil, o speranta" din…

- Marturie si contramarturie. Pastorala de Craciun a Mitropolitului Andrei †ANDREI Din harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Vadului, Feleacului si Clujului si Mitropolitul Clujului, Maramuresului si Salajului Preacucernicului…

- Campania „Ziarului de Iasi" se apropie de final, iar saptamana aceasta vom merge la copiii din Bojila si Frumusica cu darurile mult asteptate: ghetutele de piele, caciulitele, fularele si manusile cumparate din donatiile iesenilor cu suflet mare. Cele doua scoli din comuna Madarjac, de la Bojila si…

- Anca Serea și Adrian Sina formeaza unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul auohton. Au o familie numeroasa și nu ar spune “nu” unui nou urmaș, daca ar fi din nou binecuvantați sa devina parinți. Anca Serea are 2 copii din relația anterioara cu omul de afaceri Filip Poplingher, care s-a stins…

- „Luna decembrie este luna in care noi, parintii, achizitionam pentru copiii nostri cadouri, jucarii. O parte dintre ele se regasesc si pe site-ul RAPEX, sistemul de alerta rapida pentru jucarii neconforme”, a declarat, vineri, Paul Anghel.Acesta a explicat ca sunt numeroase jucarii periculoase…

- "In ciuda prezentei masive a copiilor in mediul online - unul din trei utilizatori de internet la nivel mondial este copil - aproximativ o treime din tineretul lumii nu dispune de acces la tehnologia digitala, ceea ce accentueaza inechitatile in randul copiilor si le reduce posibilitatea de a participa…

- Unul din trei utilizatori de Internet, la nivel mondial, este copil sau adolescent sub 18 ani, in timp ce tinerii intre 15 și 24 de ani reprezinta grupul de varsta cel mai bine conectat, arata rezultatele studiului UNICEF 'Starea Copiilor Lumii 2017 - Copiii in lumea digitala', prezentat luni intr-o…

- Nu este copil care sa nu-i fi impartasit dorintele sale lui Mos Nicolae. Si cum batranul care nu se arata niciodata nu dezamageste pe nimeni, ajutat de comunitatea din Techirghiol, el a indeplinit dorintele celor mici. 37 de copii care provin din familii defavorizate au primit, astazi, pe langa o masa…

- Anca Serea se bucura de o familie numeroasa si de un sot, care o rasfata si are grija atat de ea, cat si de cei mici. Vedeta se declara o femeie implinita din toate punctele de vedere, insa nu exclude posibilitatea venirii unui copil in familie.

- Peste 12.000 de copiii din judetul Mehedinti au primit zilele acestea cadouri din Germania. Este o acțiune umanitara care dateaza inca din 2001 și se datoreaza organizațiilor Masa Rotunda si Cercul Doamnelor. Un camion plin cu cadouri pentru copiii din Mehedinți a sosit zilele acestea tocmai din Germania,…

- Spre bucuria copiilor, incepand cu data de 6 decembrie, tramvaiul lui Mos Craciun este prezent pe strazile orasului Cluj-Napoca. Copiii sunt invitati sa compuna scrisoarea catre Mos Craciun si sa o depuna in posta special amenajata in tramvaiul care va strabate orasul pe linia 101 in fiecare zi intre…

- Sarbatorit de creștini pe 6 decembrie, Sfântul Nicolae este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți sfinți. Este iubit de copii, carora le aduce cadouri, dar și de cei mai sarmani, pe care îi pazește și îi ajuta. Românii, ca restul europenilor, îl descriu pe Moș…

- Horia Brenciu mai vrea un copil, așa ca i-a propus soției lui sa se gandeasca la acest lucru. Artistul a facut marturisirea in cadrul emisiunii „Dincolo de aparențe”. Horia Brenciu și familia lui se pregatesc de sarbatori și așteapta cu nerabdare venirea Moșului Craciun. Horia Brenciu și Alice au patru…

- Andreas Treichl, CEO-ul grupului bancar austriac Erste, proprietar al BCR-ului, povesteste pentru Bloomberg ca proprii lui copii il cred „foarte stupid” in ceea ce priveste opinia lui despre criptomonede. „Ei cred ca ar fi facut foarte multi bani iar eu nu i-am lasat sa investeasca in asta”,…

- Oana Zavoranu a facut un gest incredibil. Bruneta si-a donat hainele de firma, pantofii de mii de euro si accesorile extravagante, iar doritoarele nu au fost deloc putine. Deși a fost impresionata de o fetița care a luat un urs mai mare decat ea, vedeta recunoaște ca nu ii plac deloc copiii.

- Adi Sina și Anca Serea par sa fie parinții perfecți pentru cei cinci copii pe care ii au impreuna. Și, de curand, au decis sa ii rasfețe la unul dintre locurile de joaca dintr-un mall bucureștean, reușind sa ii impace pe toți pentru cateva ore bune.

- Zilele libere de Craciun și de Revelion vor bucura anul acesta mai mult ca niciodata angajații, deoarece vor oferi tuturor ocazia unei minivacanțe, atat de Craciun, cat și de Revelion. Zile libere de Craciun 2017 Craciunul se sarbatorește in fiecare an pe data de 25 decembrie, aceasta zi și urmatoarea,…

- Katie Davis, o tanara in varsta de 23 de ani stabilita in Uganda, s-a casatorit recent cu alesul inimii ei – Benji Majors. Au avut o nunta ca in povești, iar mireasa a avut in ziua cea mare nu mai puțin de 13 domnișoare de onoare, toate negrese. Insa ele nu sunt doar simple prietene ale lui Katie, ci…