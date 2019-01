Stiri pe aceeasi tema

- Finanțatorul lui Poli Iași, Horia Sabo, a renunțat sa negocieze cu Gigi Becali pentru atacantul Andrei Cristea, 34 de ani, din cauza conflictului cu membrii Comitetului Director al clubului moldav. Transferul lui Andrei Cristea la FCSB pare sa fi intrat in impas. ...

- La putin timp dupa ce l-a confirmat pe Mihai Teja (40 de ani) in functia de antrenor principal al celor de la FCSB, Gigi Becali (60 de ani) a anuntat ca a rezolvat transferurile lui Iulian Cristea (24 de ani), de la Gaz Metan Medias, si Andrei Cristea (34 de ani), de la Poli Iasi....

- Presedintele Politehnicii Iasi, Adrian Ambrosie, a reactionat dupa ce patronul FCSB, Gigi Becali, a declarat ca negociaza cu Horia Sabo, directorul general al clubului din Copou, transferul lui Andrei Cristea (34 de ani) la vicecampioana Romaniei

- Interesul lui Gigi Becali pentru atacantul Andrei Cristea de la Poli Iași reprezinta un nou motiv de cearta intre cele doua parți care conduc clubul moldav. Totul a pornit dupa ce directorul general de la Poli Iași, Horia Sabo, a anunțat ca a pornit negocierile cu Becali pentru transferul lui Cristea.…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat transferul lui Andrei Cristea, atacantul de 34 de ani al lui Poli Iași. Fotbalistul a avut prima reacție dupa ce patronul roș-albaștrilor a lansat acest zvon. "Ma onoreaza atunci cand un club precum FCSB se intereseaza de mine. Eu sunt sub contract…

- Gigi Becali, finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat in aceasta seara ca il va transfera in iarna pe Andrei Cristea, atacantul de 34 de ani al lui Poli Iași. "Am vorbit cu Andrei Cristea, il luam. Am vorbit cu el, vrea sa vina, il luam mai mult pentru experiența lui", a declarat Gigi Becali in cursul…

- - Domnule primar, de ce ati anulat sedinta programata ieri? - Nu stiu de nicio sedinta. Eu m-am vazut ieri cu Adrian Ambrosie, cu antrenorul Stoican, cu Andrei Cristea si am avut o discutie pe tema "Poli Iasi". - Cum?! Pai, nu i-ati convocat dumneavoastra pe toti? Conducatori, fani, avocatii lui Sabo?…

- Gigi Becali sustine ca negocierile sunt avansate si ca mutarea se va face la iarna. "Negociez cu o echipa foarte bogata din zona araba pentru Gnohere. Nu e echipa unde era Rednic. Din ce am vorbit și din ce cred, suntem foarte aproape de a ajunge la un acord. Transferul ar urma sa se faca in…