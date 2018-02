Evolutia pietei de masini ecologice in Romania si in UE in ultimul an

Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Viorel Catarama ii da replica lui Dan Suciu, purtator de cuvant al BNR, spunand ca evolutia cursului nu este determinata de piata, ci de interventia Bancii Nationale si ca fara o asemenea interventie, cursul ar fi de peste 5 lei pe euro. "Daca cursul de schimb ar fi determinat…

- Investitorii de dupa Nokia. Parcul industrial din Jucu, revitalizat de clujeni cu 40 de milioane de euro Parcul logistic și industrial Transilvania Construcții (TRC Park Cluj) din comuna Jucu va genera investiții de 40 de milioane de euro pe cele 8 hectare și va crea cateva mii de locuri de munca.…

- Cererea de autovehicule cu propulsie alternativa a continuat sa creasca anul trecut, in Romania fiind inmatriculate 188 vehicule electrice (+154% fata de 2016) si 2039 hibride (+87,2% fata de 2016), potrivit datelor ACEA – ...

- "Rezultatele economice sunt fantastice. Rata cresterii economice este impresionanta. Ponderea datoriei publice in PIB este sub control. Deficitul bugetar este in jur de 3%. Deci indicatorii macroeconomice arata foarte bine si problema este daca modelul de crestere economica este sustenabil in viitor…

- Numarul de autovehicule noi vandute in Romania, in 2017, a crescut cu 10,2% fata de anul anterior, pana la 156.527 de unitati, conform datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), prezentate, marti, in cadrul conferintei de presa dedicata Salonului International de Automobile…

- Acesta este al doilea restaurant marca Ivan Pescar, dupa cel din Tulcea, ambele propunand gastronomia specifica a Deltei Dunarii, retete traditionale lipovenesti si vinuri din Dobrogea. ”Numele restaurantului, Ivan Pescar, este numele unei specii de pasari care traieste si in Romania, in Delta Dunarii.…

- ♦ Guvernul a incasat anul trecut 251,8 miliarde lei la bugetul consolidat al statului, cu aproape 30 de miliarde de lei mai mult decat in 2016, dar cu 3 miliarde sub tinta de venituri conform bugetului pe 2017. Nerealizarea se datoreaza in­ca­sarii sub estimari din im­po­zitul pe profit…

- Chiar daca Romania are un deficit bugetar mare intr-o perioada de crestere economica, se anunta noi cresteri de salarii. Puterea vrea sa plateasca salariul minim in functie de studii: cei cu facultate vor primi 150 de lei in plus anual pana in 2020. Ceilalti, doar 100 de lei pe an. Calin Popescu Tariceanu…

- ALERTA. Cutremur in Romania in urma cu putin timp. Este cel mai mare inregistrat in acest an Doua cutremure au avut loc sambata dimineata, unul in regiunea seismica Vrancea, pe teritoriul judetului Buzau si, respectiv, iar celalalt in judetul Galati. Activitatea seismica in zona Vrancea este foarte…

- Suedia si Spania se vor intalni duminica, de la ora 21:30, in finala Campionatului European de handbal masculin din Croatia. Este probabil si cea mai neasteptata finala din istoria competitiei, avand in vedere ca toata lumea astepta Franta, Danemarca si Croatia in finala. Franta si Danemarca vor…

- Romania va avea un numar suficient de porci din rasele Bazna și Mangalița, in mai puțin de opt ani, a declarat, pentru Libertatea, ministrul Agriculturii, Petre Daea. In aceste luni se analizeaza și centralizeaza toate efectivele din aceste specii, pentru a putea ști de unde se va putea porni efectiv…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor stabili, in perioada urmatoare, primul termen in dosarul in care este solicitata anularea celebrei Ordonantei nr. 14, care a abrogat Ordonanta de Urgenta nr. 13 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286 2009 privind Codul…

- In același timp cu prezentarea de la BMW Welt din Munchen, reprezentanța grupului german din Romania a dezvaluit o noua modalitate de a prezenta clienților noile sale produse. Bazata pe tehnologia Microsoft HoloLens, aceasta noua experiența arata direcția in care evolueaza comerțul cu mașini. Practic,…

- Institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul „Rabla Plus”, autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in prezent, reiese dintr-un…

- Dupa nenumaratele embargouri și piedici puse vinificatorilor moldoveni de catre Federația Rusa, producatorii moldoveni s-au reorientat pe piețele din vest. Astfel de la o cota de piața de 70% acum 12 ani, Rusia în prezent nu mai este în preferințele vinificatorilor moldoveni. Este opinia…

- Romanii au inmatriculat peste 105.000 de mașini noi in anul 2017, dar și aproape 520.000 de mașini second-hand. Astfel, piața a ajuns la 624.000 de mașini inmatriculate, in creștere cu 59% comparativ cu 2016.

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Siria, a fost suprins in timp ce se uita, pe geam, la oamenii aflați intr-o sala de fitness, dintr-un oraș aflat in sudul Turciei. Poza cu el a devenit virala, iar proprietarii salii l-au cautat pentru a-i face un cadou: abonament pe viața. Muhammet Halit a fugit din…

- Noi am trecut ușor peste o informație extrem de grava: Testarile psihologice realizate pe angajații Ministerului de Interne nu sunt omologate. Asta inseamna ca nu au licența. Nu sunt valide. Este ingrozitor ceea ce aud. In mod normal, de acum 10 minute, trebuia sa se suspende toata activitatea de…

- Expertii subliniaza faptul ca numarul scolarilor care au luat punctaj mare la testarile PISA, care de cele mai multe ori sunt asi olimpici, este strans corelat de posibilitatile financiare ale parintilor lor, cat si de talentul si munca depusa din partea elevilor. Prin urmare, datele de la Comisia Europeana,…

- Sarbul Bozo Rudic este noul antrenor principal al echipei HC Vaslui, au anuntat, miercuri, oficialii clubului vasluian. „Bozo Rudic vine la Vaslui de la Vojvodina Novi Sad, formatie cu care a castigat titlul in Serbia, in sezonul trecut. Sarbul va prelua echipa de pe locul 12 si va avea ca obiectiv…

- Handbal Club Zalau s-a clasat pe locul trei la turneul desfasurat in Sala Sporturilor “Gheorghe Tadici”, in ultimele zile din 2017, intitulat “Cupa Consiliului Judetean Salaj”. SCM Craiova a fost echipa care a castigat competitia, iar pe pozitia secunda s-a situat HCM Ramnicu Valcea, ultimul loc fiind…

- Vanzarile de autovehicule ecologice (hibride si electrice 100%) noi au crescut, in primele 11 luni ale anului, cu 125,8% fata de intervalul similar din 2016, pana la 2.356 de unitati, releva statistica Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), consultata de AGERPRES.…

- Cresterea ofertei de valuta din partea companiilor care se pregatesc sa achite taxele si impozitele la buget cat si bonusurile angajatilor, la care se adauga reducerea aversiunii fata de risc, a permis leului sa se aprecieze fata de euro. Cursul euro a scazut de la 4,6260 la 4,6210 lei, cel mai redus…

- In luna noiembrie, viteze medie de download la nivel global a fost de 40,11 Mbps, indicand o crestere cu 31,6- fata de noiembrie 2016. In ceea ce priveste conexiunile mobile, viteze de download a ajuns la 20,28 Mbps, cu o crestere in ultimele 12 luni de 30,1-. Upload-ul a fost realizat in medie cu 19,96…

- Simona Gherghe, omagiu pentru Regele Mihai I, in ziua inmormantarii. Vedeta a postat pe contul de socializare, un mesaj trist. Fanii au reacționat imediat. Regele Mihai va fi condus sambata pe ultimul drum. Urmariti pe Libertatea.ro imagini de la inmormantarea Regelui Mihai, de la ceremoniile din București…

- Trei oferte publice initiale (IPO) de varf au avut anul acesta un impact semnificativ asupra pietei bursiere din Romania - Bursa de Valori Bucuresti (BVB), se arata intr-o analiza publicata pe site-ul emerging-europe.com. Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 13…

- In 1981, la trei ani de la cel mai important succes al carierei - victoria de la Roland Garros, Virginia Ruzici s-a mutat la Monte Carlo. Ultimul dintre cele 12 titluri ale carierei la simplu le-a castigat in 1985, iar in acest interval a continuat sa reprezinte, fara urma de indoiala, Romania.…

- Ultimul studiu elaborat de filiala clujeana a Asociatiei Romane pentru Industria de Electronica si Software – ARIES Transilvania arata ca, in acest domeniu, Timisul este batut clar de Cluj, la toate capitolele. Piața este dominata in continuare de București.

- Naționala feminina de handbal a Romaniei a fost invinsa clar de Franța, cu scorul de 26-17 (17-7), vineri seara, la Trier, in ultimul meci al tricolorelor in Grupa A a Campionatului Mondial din Germania. Sursa foto: Federația Româna de Handbal / Facebook AGERPRES (editor:…

- Ultimul monarh al Europei , Regele Mihai 1 a murit ! Astazi se incheie o pagina din Istoria Romaniei. Casa Regala a Romaniei a anuntat ca Regele Mihai a murit, la varsta de 96 de ani. Mihai I a fost ultimul monarh al Romaniei. Regele Mihai a schimbat istoria celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scurtandu-l…

- Dacia a început sa comercializeze noul Duster si în România, iar acum compania are o oferta exclusiv on-line: motorizarea diesel 1.5 dCi de 110 CP si tractiune integrala, cea mai echipata versiune a modelului, la pretul de 18.900 de euro.

- Lia Olguta Vasilescu a declarat, luni seara, la Romania TV ca a fost aprobata cererea PSD de organizare a mitingului de duminica. Ministrul sustine ca nu este un miting pro-PSD, ci un miting de protest fata de abuzuri. De asemenea, aceasta a adaugat ca pe 9 decembrie, la aceeasi ora, vor avea loc…

- Naționala de rugby Under 20 a Romaniei s-a reunit in ultimul stagiu de pregatire al anului, la Izvorani, care va dura pana pe 10 decembrie, staff-ul echipei naționale selectand un numar de 32 de sportivi, informeaza FRR. Obiectivul acestui stagiu este testarea potențialului echipei…

- NetSafe, unul dintre cei mai importanti distribuitori de solutii si produse IT cu valoare adaugata pe segmentele de Security, Networking si Wireless, devine singurul centru de training autorizat din Europa Centrala si de Est pentru solutiile Ruckus si Brocade. 0 0 0 0 0 0

- "Statele Unite constata cu ingrijorare ca Parlamentul Romaniei ia in considerare o legislatie ce ar putea submina lupta impotriva coruptiei si slabi independenta sistemului judiciar in Romania", se arata intr-o declaratie de presa intitulata "Romania - propuneri ce afecteaza independenta sistemului…

- Romania si-a luat ramas-bun de la marea actrita Stela Popescu! Doamna teatrului romanesc a fost inmormantata la cimitirul Manastirii Cernica, in prezenta a mii de oameni care au iubit-o. Alexandru Arsinel anunta in urma cu cateva luni ca nu va mai merge la inmormantari, insa pentru partenera sa de scena…

- Stela Popescu a acordat un interviu in urma cu doar doua zile, in care povestea ce planuri avea pentru ziua de 1 Decembrie. Actrița se pregatea sa plece intr-un turneu in Spania, unde avea programate spectacole pentru romanii stabiliți acolo. Pe langa altele, Stela Popescu a vorbit despre sentimentele…

- In prezent, conducta poate fi folosita doar pentru a permite intrarea gazelor din Ucraina in Romania, nu si invers. Transgaz SA si Ukrtransgaz discuta prevederile acordului de interconectare, pe care nu-l pot insa perfecta decat dupa ce Tribunalul de la Stockholm se va pronunta in litigiul in care Ucraina…

- Petre Daea: Scaderea curbei de ouat nu explica integral scumpirile recente Petre Daea, ministrul Agriculturii. Foto: Arhiva. Ouale, carnea si produsele lactate s-au scumpit inexplicabil în ultima vreme. În unele cazuri, pretul alimentelor s-au dublat la raft. Fermierii solicita interventia…

- România se situeaza, dupa primele zece luni ale anului, pe pozitia 17 în UE, cu un volum de 88.805 autoturisme noi înmatriculate, o crestere cu 16,9% fata de perioada similara din 2016, informeaza ACAROM (Asociatia Constructorilor de Automobile din Romania). Înmatricularile…

- Statia a fost inaugurata de Enel Energie si aeroportul Traian Vuia din Timisoara. Statia poate alimenta 3 vehicule electrice simultan. In functie de vehicul, statia poate incarca 80% din baterie in 30 de minute folosind alimentarea prin curent continuu, iar pentru cele doua linii de curent alternativ…

- Cota zilei și avancronica pentru meciul Ohod vs Al-Ettifaq. Competiție – Arabia Saudita / Premier League / Runda 10 Forma Ohod (ultimele 5 partide ) – I E E I I Forma Al-Ettifaq (ultimele 5 partide) – I I E V V Sursa foto: arabianbusiness.com Cota zilei din fotbal de astazi vine din primul eșalon al…

- Numarul de masini produse in Romania a adus tara noastra pe locul 10 in Europa in topul producatorilor. Desi numarul este in scadere, Romania isi mentine pozitia in top. Daca in 2013 Romania producea in jur de 400.000 de masini anual, in 2016 am reusit sa scoatem pe piata in jur de 387.200. Scaderea…

- Marti dimineata, in judetul Buzau, s-a produs un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter. Seismul a avut loc la ora 8.24, la o adancime de 150 de kilometri. In ultimii doi ani, in Romania s-au produs peste 25 de seisme cu magnitudine peste 4. Ultimul cutremur cu o astfel de magnitudine, respectiv…

- Ultimul anunt al meteorologilor privind iarna care urmeaza le-ar putea da fiori unora dintre noi. Daca vremea in decembrie va fi mai blanda, cu temperaturi obișnuite pentru aceasta perioada, in ianuarie mercurul din termometre va scadea semnificativ, cu valori sub media climatologica. Precipitatiile…

- NTT DATA Romania a inregistrat in primele 10 luni ale anului 2017 o cifra de afaceri de 43,3 mil EUR, in creștere cu 50,22% fața de aceeași perioada a anului anterior. “Rezultate financiare ale companiei pentru anul precedent vin pe fondul unui trend ascendent pentru NTT DATA Romania. Anul 2017 a fost…

- Satui de bataile incasate pe stadioane, 40 de arbitri din Romania au decis sa dea bir cu fugiții: ”Și-au anunțat indisponibilitatea”. Fotbalul a devenit, la nivelul ligilor inferioare din Romania, un sport de „contact”, in special pentru arbitri ! Satui de batile incasate pe diverse tarlale cu pretenții…

- Asociatia Pacientilor cu Afectiuni Hepatice din Romania (APAH-RO) a realizat un sondaj in randul membrilor cu ocazia celei de-a IX-a editii a Conferintei Nationale, organizata in perioada 03-04 noiembrie, la Iasi, din care reiese ca 90% din pacientii respondenti au cunoscut cel putin o persoana nou-diagnosticata…

- Nu rar, retailerii au fost acuzati ca maresc artificial preturile inainte de Black Friday, cel mai asteptat eveniment de shopping al anului, care in 2017 va avea loc pe 17 noiembrie. Cititi in continuare cum au evoluat preturile in ultima jumatate de an la cele mai populare electronice si electrocasnice.…

- SUTE DE MASINI DE MARFA SI TRANSPORT PERSOANE, VERIFICATE DE POLITISTI Pentru siguranța transporturilor de persoane si marfuri, polițiștii rutieri și de la ordine publica au organizat o acțiune la nivel național, in urma careia au fost constatate peste 30 de infracțiuni rutiere. In doar 4 ore cat a…