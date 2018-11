Eveniment istoric. Sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului. Cati credinciosi sunt asteptati. Momente importante in construirea Catedralei

Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta dupa-amiaza se va auzi prima data clopotul mare al Catedralei Nationale. Se-ntampla de la ora 17:00, cand va avea loc o slujba pentru eroi in altarul catedralei, in cadrulmanifestarilor care vor culmina maine dimineata cu sfintirea constructiei. Slujba din aceasta dupa-amiaza este…

- Sfintirea Altarului Catedralei Mantuirii Neamului va fi savarsita duminica, 25 noiembrie, de catre Patriarhul ecumenic Bartolomeu al Constantinopolului si Preafericitul Parinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Romane, impreuna cu ierarhi ortodocsi romani si straini. La acest eveniment sunt asteptati…

- Au mai ramas doar doua zile pana la sfințirea Catedralei Naționale, așa cum a fost redenumita recent. Zeci de mii de oameni sunt așteptati sa participe la slujba oficiata de Patriarhul Daniel și de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului.

- Numerosi credinciosi din tara si de peste hotare sunt asteptati duminica la Slujba de Sfintire a Catedralei Nationale, la care, alaturi de Patriarhul Daniel, va oficia Patriarhul Ecumenic, Bartolomeu, insotit de o delegatie a Patriarhiei Ecumenice, precum si delegatia Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusa…

- Mai sunt cinci zile pâna la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului ce va fi oficiata de Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Pâna duminica, 25 noiembrie, zeci de muncitori lucreaza de zor pentru finalizarea catapetesmei. Un cititor al ziarului „Adevarul”,…

- Intr-un raspuns la solicitarea MEDIAFAX, Patriarhia Romana transmite ca pana in prezent, pentru Catedrala Manturii Neamului a fost cheltuita suma de 110 milioane de euro, cu tot cu TVA. „Din aceasta suma, un procent de aproximativ 25% provine din donații, restul reprezentand sprijinul financiar…

- Pe 2 noiembrie 2018, la ora 13:00, la Primaria Orasului Saliste va avea loc dezvelirea unei placi comemorative, la un secol dupa vizita Generalului Berthelot in localitatea Saliste (2 ianuarie 1919). Read More...

- Dan Cristian Popescu, viceprimarul Sectorului 2, a solicitat ministrului Transporturilor, Lucian Șova, sa demareze procedurile necesare pentru construirea unei cai de acces suplimentare a stației de metrou Pipera. “Zona este foarte aglomerata si, tranzitata zilnic de peste 65.000 de persoane. Este…