Eurostat: România are mai puţine paturi în unităţile de cazare turistică decât Bulgaria şi Ungaria Conform statisticii, in anul 2017 in unitatile de cazare turistica din Romania erau 338.791 paturi, fata de 326.098 paturi in 2016, in timp ce in Bulgaria erau 348.724 paturi, comparativ cu 328.264 paturi in anul 2016.



Dupa acest indicator, Romania se situa in anul 2017 cu mult in urma tarilor vecine precum Ungaria (418.912 paturi), Cehia (715.540 paturi), Austria (1,013 milioane paturi), Croatia (1,059 milioane paturi) sau Grecia (1,273 milioane paturi).



Pe de alta parte, Romania devanseaza la aceste capitol tari precum Finlanda, Slovacia, Slovenia, Lituania, Luxemburg, Estonia,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Din cele 5,1 milioane de decese raportate în Uniunea Europeana (UE) în 2016, 3.300 (0,06%) s-au datorat agresiunii. Majoritatea victimelor au fost barbați (65%), arata Eurostat într-o nota publicata miercuri. De la 1,3 la suta de mii de locuitori în 2002, primul an în care…

- Autonomie? Da. Desigur, cel putin în principiu. Dar cum si fata de cine? Asta nu mai e deloc clar. Pe scurt, Europa statelor se pierde atunci când vine vorba de viitorul Uniunii Europene si nu poate gasi patratul „autonomiei strategice europene”. Exista un grup de tari care ar…

- EUROSTAT: Știți care stat membru al UE are cel mai mare numar de mașini pe cap de locuitor? Luxemburg670 de autoturisme la 1 000 de locuitori! Dupa aceasta urmeaza Italia cu 625 de autoturisme la 1 000 de locuitori, Finlanda (617 autoturisme), Malta (613 autoturisme) și Cipru (609 de autoturisme). Printre…

- Doctor Ian Walker, a incheiat calatoria din extremitatea nordica a Europei pana in cel mai sudic punct al continentului in 16 zile, 20 de ore si 59 de minute, doborand astfel recordul precedent cu peste doua zile. El a pornit de la Capul Nord (Nordkapp), cel mai nordic punct al Europei, la…

- In 2018, populatia a crescut in 18 state membre si a scazut in zece. Cele mai mari cresteri au fost inregistrate in Malta (plus 36,8 la mia de rezidenti), Luxemburg (plus 19,6 la mie), Irlanda (plus 15,2 la mie), Cipru (plus 13,4 la mie), Suedia (plus 10,8 la mie), Slovenia (plus 6,8 la mie), Belgia…

- La nivelul UE, procentajul cetatenilor care detin propria locuinta se situa la 69,3%, in 2017. In randul statelor membre, cel mai ridicat procentaj al cetatenilor care detineau in 2017 propria locuinta se observa in Romania (96,8%), Croatia (90,5%) si Lituania (89,7%), la polul opus fiind Germania…

- Creștere vertiginoasa a prețului porcilor in viu și a carcaselor de porc, ajungand de la 380 lei/100 kg, preț inregistrat la sfarșitul lunii februarie a acestui an, la 680 de lei/100 kg in saptamana 27 mai – 2 iunie, potrivit datelor publicate de Comisia pentru Evaluarea Carcaselor. In comparație cu…

- ‘Eu personal cred ca o singura decizie este de luat: angajarea de negocieri cu Macedonia de Nord si Albania, asa cum a recomandat Comisia Europeana’, a afirmat Donald Tusk dupa o intalnire cu presedintele macedonean Stevo Pendarovski la Bruxelles. ‘Dar trebuie sa fim onesti cu voi: nu toate statele…