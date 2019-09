Europenii nu mai considera SUA garant al securitatii UE. Care sunt opiniile in Romania

Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii europeni par sa nu mai considere Statele Unite garant al securitatii Europei, preferand consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare strategica independenta si nonagresiva, arata un studiu efectuat de Institutul Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR). Conform…

- Cetatenii europeni par sa nu mai considere Statele Unite garant al securitatii Europei, preferand consolidarea rolului Uniunii Europene pe plan global, printr-o abordare strategica independenta si nonagresiva, arata un studiu efectuat de Institutul Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR). Conform…

- "Negocierile pe acest subiect continua marti, incepand cu ora 19:15 (20:15 - n.r.). Ne asteptam la un acord, care va mai trebui confirmat de Parlamentul European si de Consiliu. Conferinta Presedintilor va decide asupra pasilor urmatori din partea PE", a spus purtatoarea de cuvant, Irina Lietzen,…

- La 12 septembrie, Parlamentul European, care dupa alegerile europene din luna mai si-a reconfirmat sprijinul pentru candidata Laura Codruta Kovesi, si-a desemnat noua echipa de negociatori pentru functia de procuror-sef european.Noua echipa este formata din presedinta Comisiei de control…

- Mai puțin de unul din 20 de europeni, adica 5%, are încredere în președintele american, Donald Trump, conform concluziilor unui studiu al Consiliului European pentru Relații Externe (European Council on Foreign Relations, ECFR), dat publicitatii marti. "Trump este toxic în Europa",…

- Conform acestor date, numarul oamenilor de stiinta si inginerilor din Uniunea Europeana a crescut cu 4% intre 2017 si 2018, in timp ce in Romania a crescut cu 2,6%, de la 525.300 pana la 539.100. Eurostat subliniaza ca in ceea ce priveste distributia oamenilor de stiinta si inginerilor in UE, pentru…

- Franta, Italia, Olanda si Danemarca sustin inițiativa Marii Britanii de a trimite o misiune navala in Golful Persic, pentru contracararea actiunilor Iranului, afirma diplomati din cadrul Uniunii Europene (UE). Conform surselor citate, Franta, Italia, Olanda si Danemarca sustin initiativa de infiintare…

- Gospodariile din Uniunea Europeana au alocat, in medie, 9% din cheltuielile totale de consum pentru recreatie si cultura in anul 2017, pe primele locuri fiind gospodariile din Danemarca si Suedia, ambele cu 11,5%, in timp ce la coada clasamentului sunt cele din Romania, care au alocat in acest sens…