Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP.Tarile respective fac parte…

- La fiecare șase ore un copil mai mic de un an moare in Romania. Rata mortalitații infantile plaseaza țara noastra pe primul loc in Uniunea Europeana. Trupurile fragile ale copiilor nascuți prematur nu reușesc ...

- Romania sustine un acord de asociere Uniunea Europeana - San Marino, iar oficialii romani spera ca acest acord va fi definitivat in 2019, cand tara noastra va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, a declarat, vineri, ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Acesta a sustinut…

- Pretul locuintelor in zona euro si Uniunea Europeana a crescut cu 1,7% in trimestrul al treilea al anului trecut comparativ cu trimestrul al doilea, insa in Romania pretul locuintelor a scazut cu 1,6%, de la un trimestru la altul, acesta fiind cel mai mare declin inregistrat de o tara membra UE, potrivit…

- BrDoar 23% dintre utilizatorii de Internet din Romania au facut achizitii online in 2017, fata de o medie de aproape 70% in Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, in randul carora 27% au facut achizitii online anul trecut, arata datele publicate miercuri de Eurostat.…

- Romania inregistreaza una dintre cele mai mici rate cu privire la cetatenii care sunt fericiti sa traiasca in propria tara, doar 67%, fiind aproape la egalitate cu Bulgaria, care are 66%. Tara cu procentul cel mai mic de cetateni fericiti este Ungaria, avand o rata de 62%, potrivit unui barometru publicat…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, il va primi marti, 16 ianuarie a.c., pe Prim-ministrul Japoniei, Shinzo Abe, in cadrul vizitei oficiale pe care inaltul demnitar nipon o intreprinde la Bucuresti. Aceasta este prima vizita in Romania a unui Prim-ministru al Japoniei si are loc in contextul aniversarii…

- Romania ramane pe loc fruntas in Uniunea Europeana avand cel mai ieftin pret la benzina, chiar daca in ultimele 6 luni, a avut loc o scumpire de 0,12 euro (+0,55 lei) si tariful este la maximul ultimilor ani. Comparativ cu luna trecuta, pretul mediu al unui litru de benzina s-a majorat cu 2,3%, deci…

- Romania a inregistrat in ultima statistica disponibila, 97 de victime in accidente rutiere la fiecare milion de locuitori și ocupa locul doi in Uniunea Europeana la acest capitol, doar Bulgaria depașindu-ne cu 99 de decese/milion de locuitori! Read More...

- Romania trebuie sa plateasca 1,436 miliarde euro catre Uniunea Europeana si Banca Mondiala in 2018, din imprumutul stand-by contractat in 2009, suma reprezentand rate de capital, respectiv dobanzi si comisioane, potrivit datelor transmise de Ministerul Finantelor Publice (MFP).

- Trei sferturi dintre romani considera ca in tara lucrurile merg intr-o directie gresita, aproape jumatate (45%) spun ca 2017 a fost mai prost decat precedentul, iar 46% cred ca 2018 va fi si mai prost, conform unui studiu IRES dat publicitatii vineri. Uniunea Europeana si primarul se situeaza pe primul…

- Aceasta nu este singura investitie care se va contura in noul an, Ilie Canea urmand sa semneze un al doilea contract cu Ministerul Dezvoltarii. De aceasta data este vorba despre extinderea retelelor de apa in localitatile Lapusnicel si Parvova si racordarea gospodariilor la acestea. „Alimentarea…

- Sedinta plenului Senatului a debutat joi cu o serie de luari de cuvant in contradictoriu intre reprezentantii grupurilor parlamentare, pornind de la o declaratie facuta de senatorul USr Radu Mihail, care a spus ca Romania risca sa fie sanctionata de catre Uniunea Europeana precum Polonia din cauza…

- Comisarul european Corina Cretu a afirmat luni, la Palatul Victoria, ca este important sa se mentina cresterea economica a României, precizând totodata ca "mai multa stabilitate politica ar fi mai benefica". "Va felicit (...) pentru faptul ca, cu tot acest ritm lent…

- Nu sunt moarhist, dar ma intreb daca la caderea comunismului am fi devenit regat, oare Romania de poveste ar fi existat cu adevarat? O Romanie avida de ordine si disciplina, o Romanie al carui popor poate nu ar fi emigrat in masa, pana spre 20% din populatia activa, popor ajuns bataia de…

- La sfarsitul saptamanii trecute, politistii de frontiera au depistat, in urma actiunilor desfasurate la nivelul intregii tari, cinci autoturisme - trei marca Mercedes, un Dogde si un Volkswagen Touareg - in valoare totala de aproximativ 707.000 de lei (peste 150.000 de euro), care figurau ca fiind furate…

- Un loc de munca mai prost platit, dar cu mai mult timp liber, ar fi o oferta acceptata de 55% din romani, in contextul in care Romania trece printr-o criza pe piata muncii, potrivit unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock Market Research.

- Ministrul Delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat vineri, in contextul trecerii la faza a doua a negocierilor pentru Brexit, ca, alaturi de celelalte state membre, Romania lucreaza pentru o concluzie a procesului de negociere favorabila cetatenilor europeni din Regat.…

- Dezbaterea care are loc in prezent in Uniunea Europeana vizeaza libertatea și problema daca toate statele trebuie sa fie "obligate sa devina țari de imigrație" sau iși pot pastra suveranitatea și sa spuna "nu" unui astfel de viitor, a afirmat premierul ungar Viktor Orban, intr-un…

- Vanzarile de haine, incaltaminte si accesorii contrafacute in Uniunea Europeana sunt de aproape 10- din totalul vanzarilor din acest sector in UE, arata un studiu realizat de The Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM), agentia europeana pentru proprietatea intelectuala. Business-urile…

- CSM dezbate pe 7 decembrie, in plen, raportul MCV. Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) dezbate joi, 7 decembrie, in sedinta de plen, raportul Comisiei Europene cu privire la progresele Romaniei in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV), informeaza Digi 24 . Pe ordinea de zi a sedintei…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul 2017 a fost unul complex, marcat de "convulsii sociale de amploare" și provocari care au pus sub semnul intrebarii progresele inregistrate de Romania in ceea ce privește lupta anticorupție…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat vineri, la recepția oferita cu ocazia Zilei Naționale, ca anul 2017 a fost unul complex, marcat de "convulsii sociale de amploare" și provocari care au pus sub semnul intrebarii progresele inregistrate de Romania in ceea ce privește lupta anticorupție…

- Limba romana este mai ușor de invațat decat germana pentru vorbitorii de engleza. De asemenea, aceste persoane invața mai repede sa se exprime in limba rusa decat in ungara, potrivit specialiștilor de la Foreign Service Institute (FSI) din Statele Unite, care au alcatuit cu aceasta ocazie o harta…

- Subfinantarea din educatie este o problema evidenta in Romania, in contextul in care gospodariile cheltuie in medie 39 de lei pentru educatie la fiecare 100 lei cheltuiti din bani publici, cea mai ridicata proportie din Uniunea Europeana (UE), potrivit datelor publicate de Comisia Europeana (CE),…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, Siegfried Mureșan, aplauda poziția Departamentului american de Stat, dupa ce diplomația Statelor Unite a cerut Parlamentului roman sa retraga noile legi ale justiției. Europarlamentarul a mai susținut ca premierul Mihai Tudose este ,,nefrecventabil”…

- Dezvoltarea economico-sociala a Romaniei este mai lenta decat cresterea economica, a declarat marti prim-viceguvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Florin Georgescu, la conferinta internationala 'Measuring Development in Turbulent Times', acesta precizand ca nu orice crestere conduce la…

- In cadrul participarii de vineri, La Bruxelles, la cel de-al cincilea Summit al Parteneriatului Estic, seful statului a avut intrevederi cu presedintele Ucrainei si cu premierul Republicii Moldova. „In cadrul intrevederii cu presedintele Petro Porosenko, presedintele Klaus Iohannis a reiterat…

- Cel mai frumos cadou pentru comunitatea baimareana : Bradul impodobit de patinoar și copii fericiți , nu cu ornamente din “bani agațați”! Azi, 21 noiembrie 2017, intr-o zi binecuvantata de Dumnezeu “Intrarea in biserica a Maicii Domnului”, comunitatea baimareana a avut parte de un cadou minunat.…

- Romania risca sancțiuni pentru incalcarea reglementarilor europene și hotararilor Curții Europene de Justiție in ceea ce privește condițiile in care sunt exportate animalele vii, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, Gabriel Paun, directorul pentru Uniunea Europeana al organizației nonguvernamentale…

- "Un caz din 300 de persoane externate este considerat infectie asociata asistentei medicale. Din datele preliminare ale acestui studiu, arata ca avem 2,6 pacienti cu infectii asociate asistentei medicale la fiecare 100 de pacienti din spitale. Trebuie sa incercam sa imbunatatim capacitatea de diagnostic…

- Fostul ministru al Sanatatii in Guvernul Ciolos, Vlad Voiculescu, prezinta cauzele pentru care pacientii romanii sunt inca mai expusi riscului contractarii de infectii intraspitalicesti decat alti europeni. Voiculescu povesteste, astfel, ca tatal sau, care a fost internat des in perioada in…

- Romania este in top 5 in Uniunea Europeana la consumul de antibiotice, fapt care favorizeaza aparitia bacteriilor rezistente la tratament, se arata intr-un raport al Observatorului Roman de Sanatate.

- Președintele Klaus Iohannis participa la Summitul Social privind promovarea locurilor de munca echitabile și a creșterii economice in Uniunea Europeana.Una dintre cele mai importante teme de pe ordinea de zi este cea a educației la nivel european. Iohannis a explicat ca Romania va pleda pentru…

- Salariatii nu renunta la tichetele de masa. Potrivit unui studiu realizat de GfK, tichetele valorice reprezinta un instrument de motivare cu popularitate ridicata in randul angajaților, angajatorilor și comercianților parteneri care le accepta la plata. Intre acestea, tichetele de masa și tichetele…

- Federația Rusa ar fi interesata sa transforme Transnistria intr-o regiune similara Kalinigradului, in regiunea de Sud-Est a Uniunii Europene și NATO, a declarat joi, 16 noiembrie, fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, la o intalnire cu studenții Universitații Libere Internaționale din Moldova,…

- Meteorologii anunta o usoara incalzire a vremii, dar numai pentru o zi. La finalul saptamanii se vor inmulti precipitatiile, iar ciclonul Olaf, care vine din nordul Europei, va trece duminica pe la periferia Romaniei. Norii vor ramane putini in nordul extrem, dar in rest, vor continua sa domine cerul…

- Pasionatii de bere primesc o veste buna. Nu vor mai trebui sa incerce zeci si zeci de localuri pentru a gasi cea mai buna bere. O companie aeriena le pune la dispozitie o harta a Europei cu pentru a-i ajuta sa se descuse mai usor in multitudinea de baruri, restaurante si berarii, scrie Gustarte.

- Romania are o creștere economica sustenabila, lucru demonstrat de cifrele care arata ca, la un numar de salariați cu norma intreaga aproximativ egal cu anul 2008, in 2017 producem un PIB nominal cu 71 miliarde euro mai mare fața de 2008, afirma premierul Mihai Tudose. "În trimestrul…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat, miercuri la amiaza, ca formatiunea sa pregateste o motiune de cenzura din cauza deciziilor economice ale Guvernului. Orban a transmis intr-o conferinta de presa ca PNL va propune luni o motiune de cenzura impotriva Guvernului condus de Mihai Tudose.…

- O treime din populația Romaniei fumeaza, cei mai mulți dintre ei avand varsta cuprinsa intre 26 și 35 de ani, au studii superioare, venituri mari și locuiesc in mediul urban, arata un studiu realizat, anul acesta, in Romania, la solicitarea Initiativei 2035 fara Tutun. Mai mult de atat, potrivit aceluiasi…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega a transmis printr-un comunicat de presa o serie de considerațiuni amare despre Uniunea Europeana. „Cand britanicii au votat pentru Brexit, toata clasa politica din Romania a sarit in sus, oripilata: „Vai , se prabușește Uniunea Europeana!”, arata europarlamentarul,…

- Cristina Ich a facut public un mesaj dur la adresa "Don Juanilor" de Bucuresti care isi petrec noptile prin cluburi exclusiviste, unde beau sampanie scumpa si in boxe se aud versurile imnului tarii noastre, iar ei nu le stiu. Angelina Jolie de Romania, cum mai este cunoscuta, a fost inspirata de un…

- Romania are un potential foarte mare de dezvoltare in sectorul IT, insa se claseaza deocamdata pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce priveste gradul de digitalizare, arata o analiza a specialistilor PwC. Ei propun o serie de recomandari pentru cresterea gradului de digitalizare al Romaniei.

- Ministerul de Externe incearca sa explice romanilor din Marea Britanie, printr-o videoclip postat pe Youtube, care vor fi efectele Brexit. MAE precizeaza, prin vocea ministrului Afacerilor Europene, ca principala preocupare a instituției, in negocierile pentru ieșirea Angliei din Uniunea Europeana,…

- Iohannis la Indagra: Romania beneficiaza de un potential imens in agricultura, pe care insa trebuie sa il valorificam Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca Romania are tot ce ii trebuie ca sa se impuna ca o veritabila forta in domeniul agricol, insa a avertizat ca trebuie recuperate intarzierile…

- „Daca la 1 februarie 2017, Guvernul PSD-ALDE se lauda cu eliminarea a peste o suta de taxe, iata ca, la noua luni de la aceasta „realizare”, aceasi coalitie joaca „alba-neagra” cu noi taxe, constransa fiind de deficitul bugetar urias, ce caracterizeaza Romania la aceasta data. Eurostat a confirmat…

- Institutul european de statistica a revizuit si cifra pentru trimestrul I, la -3,6%, fata de precedenta estimare de 3,2%. Romania inregistreaza astfel cel mai mare deficit din intreaga Uniune, urmata de Marea Britanie, care a avut un deficit de 3,4% in trimestrul II. Datele sunt calculate pe…

- Dupa introducerea supraaccizei de 0,32 lei pe litru, prețurile carburanților au explodat. Potrivit ultimului buletin de monitorizare a prețurilor din Uniunea Europeana, motorina din 8 state UE este mai ieftina decât în România.