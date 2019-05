Stiri pe aceeasi tema

- Douasprezece partide de extrema dreapta din state ale Uniunii Europene se vor reuni sambata, la Milano, in jurul liderilor francez Marine Le Pen si italian Matteo Salvini, cu o saptamana inaintea alegerilor pentru Parlamentul European, a comunicat joi formatiunea franceza Adunarea Nationala (RN,…

- Parlamentari francezi cer instituirea unei comisii care sa ancheteze presupuse legaturi intre partidul Adunarea Nationala (fostul Front National, de extrema dreapta) si Steve Bannon, fostul strateg populist al lui Donald Trump, in urma unor informatii aparute in presa, potrivit AFP. Doi…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a precizat, luni, la Alba Iulia, ca a avut mai multe discutii in ultimele luni cu conducerile partidelor En Marche, din Franta, si Ciudadanos, din Spania, pentru constituirea unui nou grup politic, de centru-dreapta, in viitorul Parlament European. "Am…

- Cu trei saptamani inainte de alegerile europene, un scrutin crucial pentru presedintele francez Emmanuel Macron, partidul de extrema dreapta Adunarea Nationala (Rassemblement national /RN/) devanseaza formatiunea prezidentiala Republica in Mars (La Republique en Marche /LREM/), conform rezultatelor…

- „Traim un moment de tristete profunda. Lista Renasterii se alatura acestui moment de unitate nationala. Ne suspendam campania pana la noi informatii", a scris pe Twitter Nathalie Loiseau, principala candidata a partidului presedintelui Emmanuel Macron, La Republique En Marche (LREM). „Renasterea"…

- Constatarea haosului provocat de Brexit în viata politica nu stopeaza ardoarea euroscepticilor italieni. Liga, precum si M5S nu ezita niciodata sa-i critice pe «eurocratii bruxelezi». Tinuti în priza de campania electorala permanenta a guvernului lor populist, unul din doi italieni…

- Parchetul din Nanterre (langa Paris) a cerut ca Marine Le Pen, presedinta partidului de extrema dreapta Adunarea Nationala (RN, fostul Front National), sa compara in fata tribunalului pentru ca a difuzat pe Twitter, in 2015, fotografii cu executii comise de Statul Islamic, au indicat vineri surse…