Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat ca ordonanta de urgenta care ii interzice președintelui Romaniei sa se implice in campania pentru referendum și care crește cvorumul necesar validarii consultarii populare va fi adoptata in sedinta de Guvern de miercuri, ea precizand inca nu a citit proiectul…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila, spune ca Guvernul va adopta, miercuri, in sedinta, Ordonanta de Urgenta privind referendumul, prin care AEP interzice implicarea autoritatilor publice in campania pentru referendum. Intrebata de ce vrea sa limiteze implicarea șefului statului in promovarea refendumului…

- PSD-ALDE a inițiat un proiect de Ordonanța de Urgența prin care incearca sa-i puna ”catușe electorale” președintelui Iohannis, in sensul interzicerii dreptului de a se pronunța asupra Referendumului pe care chiar el l-a inițiat.Proiectul de ordonanta de urgenta a fost pus in dezbatere de Autoritatea…

- Documente atasate: Proiect AEP „Ticalosia si parsivenia PSD-ALDE depaseste orice imaginatie, doar din disperarea de a salva un grup de infractori cocotat in fruntea statului roman. (...) Miza acestui proiect odios este aceea de a-i interzice Presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis, posibilitatea de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, intrebata daca va participa la consultarile de la Cotroceni pe tema referendumului pe justiție, ca personal nu crede ca o discuție cu șeful statului ar aduce mare plus pentru ea, avand in vedere atacurile lui Klaus Iohannis la adresa Guvernului.Citește…

- Deputatul liberal Robert Sighiartau cere Guvernului sa dea ordonanta de urgenta pentru ca alocatiile pentru copii sa creasca de la data de 1 martie, "asa cum s-a prevazut si s-a adoptat in Parlament". "Somez Guvernul Romaniei sa convoace de urgenta sedinta de Guvern in care sa dea OUG si sa…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat joi, la Iernut, ca Ordonanta de Urgenta a Guvernului 114/2018 are la baza o prevedere europeana si a fost adoptata cu scopul de a stopa cresterea pretului la gaze naturale si la energia electrica, potrivit agerpres.ro.Citește și: Italianul care practica…