Europarlamentare 2019. Vrancea: Halici (PSD) - USR intenţionează să creeze incidente electorale 'De frica obtinerii unui scor rusinos si pentru a descuraja o prezenta la vot, USR intentioneaza sa creeze incidente electorale pe care apoi sa le raporteze ca fiind comise de partidele oponente, in special PSD si ALDE. Astfel de actiuni le-au practicat inca din decembrie 2016 si sunt continue', a spus Halici. Deputatul a facut referire la un mesaj care ar fi preluat de pe platforma interna a USR Iasi, prin care membrii USR sunt indemnati sa creeze incidente in ziua votului. 'Pentru toti delegatii. Daca nu ati raportat niciun incident la vot pana la ora 10,00, trebuie sa creati local… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR intentioneaza sa creeze incidente electorale in ziua votului pe care sa le raporteze ca fiind comise de alte partidele electorale, in special de PSD si ALDE, a sustinut luni, in timpul unei conferinte de presa, deputatul PSD Nicusor Halici, coordonatorul campaniei electorale pentru alegeri europarlamentare…

- Deputatul USR de Neamt Iulian Bulai a depus, luni, o plangere penala la Parchetul de pe langa Judecatoria Roman impotriva societatii de transport din subordinea Consiliului Judetean, pentru folosirea unor autobuze pentru a transporta angajati la mitingul PSD de la Iasi. Potrivit unui comunicat de presa…

- Reprezentantii ISU Iasi informeaza ca la mitingul organizat de PSD in Piata Unirii din Iasi 15 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, cinci dintre acestea fiind transportate la spital. Seful ISU Iasi, colonelul Viorel Molocea, a declarat ca persoanele care au fost transportate la spital se aflau…

- Cetatenii Uniunii Europene cu drept de vot isi vor alege, in perioada 23-26 mai, reprezentantii in Parlamentul European pentru urmatorii cinci ani. Activitatea celei de-a opta legislaturi a Parlamentului European s-a incheiat pe 18 aprilie 2019. Alegerile europene din luna mai sunt organizate in…

- Reprezentantii Postei Romane au transmis Aliantei USR PLUS inca de joi, 11 aprilie, propunerile de contract privind solicitarea de distribuire de materiale electorale ale candidatilor acesteia, insa reprezentantii aliantei politice nu au raspuns pana in prezent, transmite Posta Romana intr-un comunicat…

- Liderii ALDE au venit si la Iasi ca sa-si lanseze candidatii in alegerile europarlamentare din 26 mai. Presedintele partidului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat pe un ton optimist ca tinta e ca „macar cinci" reprezentanti ai Aliantei sa ajunga in Parlamentul European, ceea ce inseamna ca partidul…

- Ambasada Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord a organizat miercuri o sesiune de consultari cu reprezentantii partidelor politice si ai asociatiilor cetatenilor romani din Marea Britanie privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru Parlamentul European (PE) din 26…