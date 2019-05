Europarlamentare 2019: Prezenta la vot la ora 16:00 a fost de 31,36%. Ilfov, judetul cu cea mai activa participare la vot

Stiri pe aceeasi tema

- Clujul esta la ora 15.19 pe locul 2 in tara dupa judetul Ilfov in ceea ce priveste prezenta la urne: 34,37% prezenta la europarlamentare si 31,50% la referendum. Prezenta mare la vot a determinat si aparitia unor cozi la urne. Cele mai mari probleme sunt in complexul studentesc Hasdeu.

- Conform datelor BEC, pentru alegerea europarlamentarilor romani, la sectiile de vot din tara si-au exprimat votul 5.685.259 de alegatori. La referendumul pe justitie convocat de presedintele Klaus Iohannis si-au exprimat optiunea 4.752.152 de persoane. Cea mai buna prezenta la europarlamentare este…

- Lugojenii incep sa iasa in numar mare la urne, iar la unele secții de votare s-au format cozi. Conform datelor Biroului Electoral Central, pana la ora 15, in municipiul Lugoj și satele aparținatoare, Tapia și Maguri, au votat peste 10.100 de persoane la alegerile Europarlamentare și peste…

- Conform datelor Biroului Electoral Central (BEC) prezența la vot in județul Salaj, la ora 13, a fost intr-un procent de 19,70 la suta pentru alegerile europarlamentare și 16,80 la suta pentru referendum. Dintre cei 197.036 de alegatori, 38.900 cetațeni dintre cei inscriși pe listele permanente și speciale,…

- Prezenta la urne pe tara la referendumul convocat de presedintele Klaus Iohannis a fost, duminica, pana la ora 11,00, de 8,49%, potrivit datelor inregistrate pe site-ul Biroului Electoral Central. In mediul urban au votat 924.677 de alegatori iar in mediul rural - 627.604. Potrivit BEC, in Capitala…

- Prezenta la vot la alegerile europarlamentare este duminica, la ora 10:00, de 6,44 %, iar la referendum de 5,19 %. La alegerile parlamentare din 2016, prezenta la vot la ora 10:00 era 2,55 %, iar la uroparlmentarele din 2014 era de 4,61%.Conform datelor BEC, pentru alegerea europarlamentarilor…

- Conform datelor BEC, pentru alegerea europarlamentarilor romani, la sectiile de vot din tara si-au exprimat votul 591.674 de alegatori. La referendumul pe justitie convocat de presedintele Klaus Iohannis si-au exprimat optiunea 494.115 de persoane. Judetul Teleormn este pe primul loc in topul prezentei…

- Peste 7700 de timiseni au votat pana la ora 8 a diminetii in cadrul scrutinului pentru alegerile europarlamentare, arata datele Biroului Electoral Central, in timp la Referendum au stampila pe cele doua buletine peste 6700 de persoane. Conform primei raportari transmise de Biroul Electoral Central,…