- Sectiile de votare din Romania s-au deschis duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Pentru cei 18.9 milioane de alegatori au fost organizate 18.730 de sectii de votare pe teritoriul Romaniei. Biroul Electoral Central a anunțat ca prezenta la vot, duminica, la ora 10.00, in cadrul alegerilor…

- ALEGERI EUROPARLAMENTARE 2019, REFERENDUM 2019. UPDATE: Prezenta la vot la alegerile europarlamentare este duminica, la ora 9:00, de 3,23%, iar la referendum de 2,70 %. La alegerile parlamentare din 2016, prezenta la vot la ora 9:00 era 2,55 %. Cele 18.730 de sectii de votare deschise in tara pentru…

- ȘTIRIPESURSE.RO va prezinta cifrele oficiale cu prezența la urne la alegerile europarlamentare pana la ora 09.00:La nivel național au votat la europarlamentare, de la deschiderea secțiilor de vot la 07.00 și pana la ora 09.00 un numar total de 487.960 de alegatori Prezența la nivel…

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si la referendumul national pe justiție a inceput in strainatate la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 22.00, ora Romaniei (ora 7.00 ora locala), in sectia de votare nr.

- Votul la alegerile pentru desemnarea membrilor din Romania in Parlamentul European si referendumul national din 26 mai 2019 a inceput in strainatate, la Auckland, Noua Zeelanda. Primul roman care a votat este Dan Coroian-Vlad. El susține ca a votat impotriva hoției.Citește și: A inceput scandalul:…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat joi ca Partidul National Taranesc Crestin Democrat (PNȚCD) si Partidul Ecologist Roman (PER) sustin lista PSD la europarlamentare. “In aceste zile, am avut mai multe discuții cu președinții PNȚCD și Partidului Ecologist Roman care au decis, in condițiile in care…

- Centrul de Resurse Juridice (CRJ) anunța ca este impotriva organizarii unui referendum odata cu alegerile europarlamentare din 26 mai de anul acesta, transmite organizatia intr-un comunicat remis miercuri MEDIAFAX, dupa intalnirea avuta marti cu presedintele Klaus Iohannis, la Cotroceni. Reprezentanții…