Europarlamentare 2019. Ionel Arsene: Două vești bune și altele proaste ”Suntem in plina campanie electorala pentru alegerile europarlamentare. Iata cateva vești bune și mai puțin bune: Vestea buna este ca pe liste nu se mai gasesc doua personaje toxice, care au facut extrem de mult rau țarii: fostul procuror comunist Monica Macovei, care nici nu știm pe cine a mai reprezentat la Bruxelles, pe bani grei, in ultimii ani, și Cristian Preda, un alt traseist notoriu și un individ sinistru. Cei doi și-au facut un țel din a fi antiromani și sper sa nu mai auzim vreodata de ei! Vestea proasta este ca pe listele PNL, USR sau PMP se regasesc in continuare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Campania electorala a demarat in forta, dar fara sa aduca nimic nou. Temele sunt aceleasi din precampanie. Oamenii sunt aceiasi. Pana si sondajele ofera aceleasi rezultate. In functie de comanditari sau intentiile caselor de sondare, ierarhizarea facandu-se in functie de simpatii sau antipatii personale.…

- In urma cu trei zile, aflat la Milano, candidatul Alianței 2020 USR-PLUS la alegerile europarlamentare, Dacian Cioloș, spunea ca alegerile anticipate sunt cea mai buna solutie pentru Romania in acest moment.“Ceea ce se intampla nu poate fi rezolvat prin discutii. Raul trebuie taiat de la radacina.…

- ''PSD trimite la Bruxelles o echipa de adevarați patrioți, care nu iși vor vorbi de rau țara lor și care vor munci zi de zi pentru a aduce in țara bani europeni, fonduri europene pe care le meritam pentru dezvoltarea țarii noastre. Deja PSD, dupa doi ani de guvernare, a adus in Romania miliarde de…

- "Suntem intr-un moment dificil al relatiei dintre Romania si Uniunea Europeana. Dupa avertizari repetate, Comisia ia in considerare sanctionarea Romaniei prin aplicarea articolului 7, ceea ce ar duce la suspendarea unor drepturi ale tarii noastre ca stat membru al UE. Ii cer doamnei Dancila sa isi…

- „Vedem in fiecare zi cum Liviu Dragnea și Guvernul sau incearca prin tot felul de minciuni și decizii iresponsabile sa rupa o societate profund pro-europeana precum a noastra de tot ce inseamna Uniunea Europeana. Vestea buna este ca putem sa punem capat raului pe care acești oameni il fac…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Și Dacian Cioloș are un stalp politic. Cu un background asemanator. Nascut tot din jarul inca viu al fostei Securitați. Și numele sau este Vlad Vasile Voiculescu. Fost ministru al Sanatații in ’Guvernul sau’. Sa punem in cele ce urmeaza o mica piedica in calea uitarii. Cine…

- Ioana Petrescu, fost ministru al Finanțelor, in prezentvicepreședinte și coordonator al Consiliului de StrategiiGuvernamentale din PRO Romania, a fost prezenta ieri, 14 martie, la sediul din Pitești al filialei județene. In prezența liderului PRO Romania Argeș, Bogdan Ivan, și a echipei coordonatoare a organizației, vicepreședintele partiduluia vorbit despre alegerile europarlamentare și despre deciziileluate in ultima perioada de Guvernul PSD-ALDE. …

- Tudor - Tim Ionescu ne-a oferit prima reacție dupa ce președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a anunțat primii zece candidați aflați pe lista partidului pentru alegerile europarlamentare din mai 2019. Cum a venit decizia de a candida pentru alegerile europarlamentare? Tudor - Tim…