Europarlamentar britanic: "Decât să celebrăm preşedinţia României a Consiliului UE, mai bine o sărbătorim pe Simona Halep" "Noi, partidul Brexit, se asteapta toata lumea sa tinem discursurile cele mai populiste, dar contributia domnilor de la Renew Europe si de la Verzi stabileste standarde inalte explicandu-va cum trebuie sa va conduceti tara, doamna prim-ministru", a spus Jake Pugh in interventia sa. "In contextul presedintiei romane a Consiliului care s-a incheiat, vreau sa o felicit in mod special pe Simona Halep pentru performanta ei deosebita la Wimbledon in finala de sambata, a fost o performanta de autocontrol, putere si precizie. Si mai important, ea cred ca a inspirat poate milioane de fete la ea acasa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

