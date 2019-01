Europa ar putea ocoli sancțiunile SUA la adresa Iranului Uniunea Europeana se afla pe punctul de a lansa un canal alternativ pentru a trimite bani Iranului, care ar ocoli sanctiunile SUA. împotriva republicii islamice, a declarat luni ministrul de Externe al Germaniei. "Vehicul cu destinatie speciala" sau SPV face parte din eforturile UE de a mentine în viata un acord international care vizeaza reducerea ambitiilor nucleare ale Iranului, scrie Associated Press, citata de Rador.

