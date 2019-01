Stiri pe aceeasi tema

- Polonezii i-au adus marti un omagiu primarului orasului Gdansk, Pawel Adamowicz ucis in timpul unui eveniment de caritate, potrivit dpa. Pawel Adamowicz a fost atacat cu cutitul duminica si a murit la spital la o zi dupa atac, in pofida eforturilor medicilor de a-i salva viata in timpul unei operatii…

- Polonia si Italia vor fi protagonistele „noii primaveri europene“, a spus la Varsovia Matteo Salvini, viceprim-ministru si ministru de Interne in guvernul Italian, dupa intalnirea avuta cu Jaroslaw Kaczynski, seful partidului conservator nationalist «Dreptate si Adevar» aflat la guvernare in Polonia.

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini (extrema dreapta), aflat miercuri in vizita la Varsovia, si-a exprimat dorinta ca Italia si Polonia sa-si uneasca fortele pentru remodelarea Europei, el fiind in cautarea unei noi aliante eurosceptice inainte de alegerile pentru Parlamentul…

- Curtea de Justiție a UE (CJUE) a emis o hotarare prin care obliga Polonia sa suspende imediat aplicarea legii privind reducerea varstei de pensionare a judecatorilor de la Inalta Curte. Astfel, CJUE a incheiat disputa dintre Varșovia și Bruxelles. Hotararea CJUE este definitiva, dupa ce in urma cu doua…

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie a informat ca Polonia trebuie sa suspende restructurarea Curtii Supreme, care permitea PiS sa numeasca judecatorii importanti.O motivare a amendamentului a fost publicata pe site-ul parlamentului polonez miercuri: „Amendamentul reprezinta executarea…

- In octombrie, Curtea Europeana de Justitie (CEJ) a precizat intr-o decizie ca Polonia trebuie sa suspende masurile de revizuire a Curtii Supreme, care pur si simplu permiteau PiS sa selecteze dupa bunul plac judecatorii de top.O justificare a proiectului de amendament la reforma privind…

- "Polonia nu iși poate permite un Polexit. Noi nu suntem Regatul Unit. Daca plecam din Europa, vom deveni niste paria ai continentului", afirma Marta Julke, aflata la una dintre secțiile de votare din Piaseczno, la sud de Varșovia. "Este vorba despre susținerea candidaților partidului de guvernamant,…

- Presedintele Consiliului European, polonezul Donald Tusk, a fost chestionat luni de o comisie parlamentara de la Varsovia cu privire la implicarea sa intr-un scandal bancar in perioada in care a fost prim-ministru al Poloniei, transmite dpa. Partidul Lege si Justitie (PiS), aflat la guvernare…