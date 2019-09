Eugen Tomac: Tăriceanu a picat în capcană. Dăncilă îl lasă fără partid şi fără parlamentari, care fug la PSD "Imi place tot mai mult si mai mult aceasta capcana in care a picat Tariceanu. Dupa ce l-a folosit Dragnea ca pe o carpa politica, acum a venit si randul lui Dancila sa-l umileasca intr-un hal fara de hal, lasandu-l fara partid si, mai nou, fara parlamentari care fug disperati la PSD pentru functii in stat. PSD sfideaza totul si-l pune al doilea om in stat pe Melescanu, cel care de doua ori a umilit milioane de romani, la alegerile prezidentiale din 2014 si europarlamentare din 2019, ingradindu-le dreptul la vot si aruncand in aer toata politica externa a Romaniei", a scris Tomac, luni, pe… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

