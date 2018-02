Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, spune ca nu si-a schimbat punctul de vedere exprimat anul trecut, privind impozitarea Bisericii, si vrea sa discute informal cu Patriarhul pe aceata tema. ”Nu mi-am schimbat punctul de vedere, dar nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar a sublinia mult…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, transmite Agerpres. “Nu vorbesc despre o impozitare ...

- Ministrul Finanțelor, despre impozitarea BOR: Pot discuta cu Patriarhul Daniel si la slujba de duminica Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social, informeaza...

- Ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care, teoretic, statul ar trebui sa le incaseze drept din impozitarea Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane la biserica pentru “activitati cu caracter social”. “Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia mult mai…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social.

- Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul Daniel despre impozitarea Bisericii, Teodorovici a raspuns afirmativ. „De ce sa nu avem? Putem discuta orice fel de subiecte. Va fi o discutie informala. Putem avea aceasta discutie chiar si la Biserica, la slujba de duminica”, a sustinut ministrul Finantelor,…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a raspuns, intrebat daca va avea o discutie cu Patriarhul Daniel in ceea ce priveste impozitarea Bisericii, ca va urma o discutie informala si ca aceasta ar putea avea loc inclusiv la slujba de duminica. Intrebat daca urmeaza o discutie cu Patriarhul…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca sumele pe care teoretic statul ar trebui sa le ia ca impozit Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) vor ramane in cadrul bisericii pentru activitati cu caracter social. "Nu vorbesc despre o impozitare a Bisericii, doar in a sublinia…

- Anunturile de la Educatie au declansat un adevarat scandal, o serie de directori suspendandu-se din functie, iar altii refuzand sa scrie notele de intrerupere a contractelor, potrivit Libertatea. De altfel, Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor, a declarat, la Antena 3, ca sunt prea multi angajati…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este abordarea in viitor, informeaza Agerpres.ro. Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, intentioneaza sa aiba o intalnire cu reprezentantii Bancii Nationale a Romaniei pentru schimb de informatii, dar si pentru a vedea care este "abordarea in viitor". "Si in trecut am avut o relatie buna cu Banca Nationala. Discutii trebuie sa existe si…

- „Jur ca nu sunt furios ca mi-a scazut salariul, dar sunt furios ca banii aceștia vor fi irosiți; peste 3 ani, peste 4 ani tot nu vor fi școli, spitale, șosele”, i-a spus angajatul jurnalistului. Aceste scaderi, care nu ii afecteaza doar pe salariații din sectorul public, au avut efecte in luna ianuarie…

- Partidul Social Democrat german (SPD) va anunta la 4 martie rezultatul votului pe care il vor da membrii sai cu privire la acordul de 'mare coalitie' convenit miercuri de conducerea formatiunii cu blocul conservator CDU/CSU al cancelarului Angela Merkel, au declarat surse din cadrul partidului, citate…

- Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici a explicat, miercuri, la Parlament, cum va rezolva Guvernul problema salariilor din domeniul IT dar și a altor categorii precum persoanele cu dizabilitați, sezonierii și cei din cercetare. ”Statul va suporta diferența dintre contribuțiile pentru CASS,…

- Ministrul de finanțe Eugen Orlando Teodorovici a gasit o soluție in patru pași pentru a corecta unele probleme aparute ca urmare a trecerii contribuțiilor sociale, de la 1 ianuarie, de la angajat la angajator.

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, considera ca actualul ministru al finanțelor publice, Eugen Teodorovici, are o șansa uriașa sa demonstreze ca nu este „un alt demagog”. Ioan Balan a susținut o declarație politica in care a amintit ca „buldozerul majoritații parlamentare”, respectiv PSD, ALDE, UDMR…

- Noul ministru al Finantelor, Eugen Teodorovici, a venit joi cu noi precizari, ca urmare a faptulu ca anuntul privind amânarea depunerii declaratiei 600 a stârnit un nou val de confuzie, în special în ceea ce priveste calitatea de

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, sustine ca va gasi o solutie pentru persoanele care au depus deja Formularul 600 la ANAF, astfel incat acestea sa nu se mai intoarca la Fisc pentru a completa alte documente. Teodorovici a amintit joi, la Tulcea, in timpul unei conferinte…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat joi, la Tulcea, ca a nu are nicio problema de colaborare in noua structura guvernamentala si ca nu a avut niciodata vreo discutie de genul "cine este seful" cu senatorul Darius Valcov. Teodorovici a raspuns astfel afirmatiilor…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Impozitarea veniturilor Bisericii nu iese de pe agenda lui Eugen Teodorovici, care ajuns din nou ministru de Finante spune chiar ca este o „sursa de inspiratie pentru Patriarh”.Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat in urma cu putin timp in urma, ca romanii nu trebuie sa mai depuna formularul 600. Initial, declarația 600 trebuia depusa pana la finalul lunii ianuarie de toti cei care, anul trecut, au obținut venituri din activitați independente echivalente cu cel…

- Intrebat daca Patriarhul l-a convins sa renunte la impozitarea veniturilor Bisericii, Teodorovici a raspuns ca Prea Fericitul „ar putea sa spuna ce crede, eu ii spun ce stiu si aplic ce trebuie”. „Patriarhul se inspira din ceea ce spun eu. Sunt o sursa de inspiratie pentru Patriarh”, a adaugat ministrul…

- Teodorovici a fost avizat in comisie cu 19 voturi pentru, 12 impotriva si nicio abtinere. "Nu exclud revenirea la impozitarea progresiva, daca are o logica. Nu se aplica daca nu este mai buna pentru romani. Nu voi aplica niciodata ceva care sa fie contestat de mediul de afaceri, de simpli contribuabili",…

- In Romania nu vor fi taxe si impozite suplimentare si nici nu se vor creste actualele taxe, sub conducerea mea, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul propus al Finantelor Publice. „Nu se va adopta in acest an nicio taxa suplimentara, nicio crestere a unei taxe, impozit si asa mai departe. Asta este…

- Eugen Teodorovici, avizat luni in functia de ministru de Finante de Comisia de buget-finante din Camera Deputatilor, a declarat dupa audieri ca nu exclude revenirea la impozitarea progresiva, daca are o logica.

- Trupul neinsuflețit al istoricului și scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din București din str. Polona nr. 50. Cei care l-au cunoscut și respectat pe Neagu Djuvara pot sa-l omagieze și sa se roage pentru odihna sufletului sau dupa urmatorul program:…

- Din funcția de presedinte al Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici a fost unul dintre cei mai vehemenți critici a masurilor fiscale aprobate anul trecut de Guvern și care au bulversat mediul de afaceri. Acum, Teodorovici va ocupa, di nou, fotoliu de ministru al Finanțelor și va trebui sa…

- PSD decide luni cum isi imparte portofoliile si cine sunt propunerilor de ministri in Guvernul Dancila. Cert este ca pana acum liderii PSD nu i-au in discutie modificarea structurii Executivului. Vor fi 3 vicepremieri, dintre care unul fara portofoliu, 26 de portofolii, 2 ministri delegati. In total,…

- Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis, luni 18 decembrie, sa aduca precizari legate de distinctia dintre taxele stabilite de consiliul parohial si contributiile benevole, avertizând asupra interdictiei conditionarii oficierii de

- Uninea Salvati Romania (USR), filiala Bucuresti, a anuntat, luni, ca va sesiza Curtea de Conturi in legatura cu cheltuielile facute in ultimele luni de catre companiile municipale, nou infiintate de Primaria Municipiului Bucuresti.

- Comisiile parlamentare reunite de buget-finante au adoptat, vineri, un amendament la proiectul legii bugetului de stat pe anul 2018, in baza caruia cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera bugetelor locale cresc de la 71,5% la 100%, pentru a compensa diminuarea cotei de impozitare a…

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…

- Florian Bodog, ministrul Sanatatii, a cerut de urgenta inspectorilor sanitari din cadrul Directiei de Sanatate Publica Gorj sa efectueze o misiune de control la Spitalul Judetean de Urgenta din Targu-Jiu, urmare a informatiilor aparute in mass-media cu privire la maternitatea din aceasta unitate sanitara.…

- Regele Mihai NU va fi canonizat, asa cum propusese fostul director al Casei Regale, pentru ca regulile stricte ale Bisericii Ortodoxe Romane nu permit asta in situatia fostului suveran. In primul rand, nu se pot confunda factorii politici cu cei religiosi, au explicat oficialii BOR.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost chemat in fata Comisiei de la Venetia pentru a da explicatii in legatura cu schimbarile la Legea Justitiei. Pe pagina sa de Facebook, ministrul Toader a excplicat cum a decurs intalnirea de la Venetia. "Comisia de la Venetia sesiunea de lucru din data de 9…

- CERERE…Nici bine nu s-a predat autoritatilor dupa ce a violat si ucis o batrana de 85 de ani, ca Marian Ioan Dodu a cerut judecatorilor sa fie lasat acasa. Asta dupa ce magistratii Tribunalului Vaslui au emis, pe numele tanarului de 19 ani, mandat de arestare preventiva. Cererea sa a ajuns pe masa magistratilor…

- In cadrul Proiectului catehetic „Hristos impartasit copiilor”, se va desfașura, la nivelul Patriarhiei Romane, deci și in Episcopia Maramureșului și Satmarului, Concursul National Cultural-Artistic „Unirea: libertate si unitate”. El se deruleaza sub egida „Anului omagial al unitatii de credinta si de…

- Vicepreședintele Comisiei pentru politica externa, eurodeputatul Andi Cristea, a prezidat joi, 7 decembrie a.c., audierea publica organizata de Comisia pentru politica externa și Subcomisia pentru securitate și aparare a Parlamentului European cu privire la situația din Coreea de Nord și aspectele…

- Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a declarat, miercuri, ca proiectul bugetului de stat pentru 2018 este construit pe o crestere economica de 5,5 %, un curs mediu de 4,55 de lei pe euro si castig mediu salarial lunar de 2.614 lei. "Principalele domenii avute in vedere la constituirea bugetului…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, luni, Curții Constituționale a Romaniei o sesizare de neconstituționalitate asupra Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici. Actul normativ menține abrogarea prevederii potrivit careia…

- Incadrarea in tinta de deficit de 3% din produsul intern brut si chiar depasirea acesteia nu reprezinta o problema daca Executivul poate sa explice Comisiei Europene depasirea controlata a deficitului, a declarat, miercuri, Eugen Teodorovici, presedintele Comisiei de buget-finante din Senat, dupa…

- In dadrul actiunilor dedicate saptamanii “Sa stii mai multe, sa fii mai bun”, elevii clasei a VI-a A ai Scolii Gimnaziale Duiliu Zamfirescu din Focsani, condusi de doamna diriginta Calin Adriana, au fost oaspetii unei ample activitati organizata de Scoala Postliceala Ana Aslan, condusa de d-na…

- Romania risca sancțiuni pentru incalcarea reglementarilor europene și hotararilor Curții Europene de Justiție in ceea ce privește condițiile in care sunt exportate animalele vii, a declarat, marți, intr-o conferința de presa, Gabriel Paun, directorul pentru Uniunea Europeana al organizației nonguvernamentale…

- Masurile fiscale ale guvernului, dezbatute la Senat Senatul României foto: arhiva Efectele noilor masuri fiscale adoptate de guvern asupra mediului de afaceri au fost dezbatute astazi la Senat, în Comisiile de Buget si Economica. Au fost invitati sa participe reprezentanti…

- Politistii argeseni au continuat Campania de infromare desfasurata in aceasta perioada. Astfel, daca la inceputul saptamanii, oamenii legii au tras pe dreapta mai multi soferi, asta in timpul unui exercitiu, ieri a venit randul pietonilor sa fie infromati cu privire la riscul la care se supun daca…

- Acordarea de sprijin beneficiarilor, conform etapei procedurale, cu respectarea principiului tratamentului egal, prin structura specializata din cadrul Organismului Intermediar pentru POR 2014-2020, face parte dintre obligațiile asumate de Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru, prin Acordul Cadru…