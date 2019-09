Eugen Teodorovici, proiect de lege controversat: pedeapsă cu închisoare pentru cei care nu-și plătesc taxele Ministrul Finantelor cere masuri drastice pentru cei care nu isi platesc impozitele. Mai exact, pedeapsa cu inchisoarea de pana la sase ani. Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Senat si vizeaza atat patronii de firme, cat si persoanele fizice. Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO „Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 6 ani retinerea si neplata, incasarea si neplata, ori, dupa caz, neretinerea sau neincasarea, in cel mult 30 zile de la termenul scadent prevazut de… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

