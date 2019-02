Eugen Teodorovici: Excedentul la nivelul local este de 13 miliarde lei

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) are obligatia sa aduca in acest an la bugetul de stat venituri de 30% din PIB, ceea ce inseamna ca va avea foarte mult de lucru, a anuntat ministrul Eugen Teodorovici. "Veniturile (bugetare - n.red.) estimate pentru acest an sunt de 342,7 miliarde…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat marti, inainte de intalnirea cu primarii de municipii, ca va fi ascultat punctul de vedere al celor patru structuri asociative si va fi "trasa" concluzia finala, precizand ca "totul va fi mult mai bine in acest an", potrivit agerpres.ro.Citește…

- Deficitul bugetar din perioada ianuarie - octombrie 2018 a crescut de 2,8 ori ca pondere in PIB si de 3,2 ori ca valoare, fata de aceeasi perioada a anului trecut, reiese din declaratiile facute marti de Eugen Teodorovici, ministrul Finantelor Publice. Oficialul de la Finante, a spus, marti,…

- "A doua rectificare bugetara in Anul Centenarului. Se cheltuie in plus doua miliarde de euro. Nici un cent pentru autostrazi, cai ferate sau spitale noi. Inconștienta guvernamentala dureaza de ani și ani, iar Romania se departeaza tot mai mult de civilizația occidentala, acolo unde statul respecta…

- Guvernul a aprobat vineri a doua rectificare bugetara din acest an, iar fata de prevederile initiale sunt 9,5 miliarde de lei in plus la venituri si 10,7 miliarde lei in plus la cheltuieli, a declarat ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, la Palatul Victoria, citat de Agerpres.roRectificarile…

