Eugen Teodorovici: Este o decizie istorică pentru România 'Anuntul FTSE Russell de astazi este o decizie istorica pentru Romania, un nou pas catre realizarea unui proiect de tara pentru care am insistat in ultimii ani de zile si care este legat si de procesul de aderare la moneda Euro. Piata de capital romaneasca intra intr-un club mai select al burselor de profil, echivalenta categoriei Tinvestment gradet de care beneficiaza tara noastra in clasificarea agentiilor de rating si are acum sansa de a contribui si mai mult la capitalizarea economiei reale romanesti. Decizia de astazi este atat o batalie castigata dupa 5 ani de munca intensa in… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

