Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici a declarat miercuri, la un forum pentru agricultori, ca ii place foarte mult tot ceea ce inseamna pamant romanesc si cunoaste „munca aceea de jos”, argumentand ca nu va iesi „ultimul din sala” intr-un clasament de prasit.

- 'Vreau sa va spun o idee pe care am gandit-o cu domnul ministru Daea (Petre Daea, ministrul Agriculturii, n.r.) zilele trecute, care vine la minister, noaptea, ziua si discutam problemele pe care le aveti dumneavoastra. Chiar daca sunt imbracat la costum, chiar daca par eu uneori mai scortos, sa…

- "Rectificarea bugetara va avea loc vineri. Vineri vom avea sedinta de Guvern, vom avea rectificarea bugetara si mai multe acte normative atat de asteptate in intreaga tara", a afirmat duminica prim-ministrul, la Husi. Viorica Dancila s-a declarat convinsa ca motiunea de cenzura, care se va…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, afirma, referindu-se la motiunea de cenzura care s-ar putea solda cu caderea Guvernului. ca nu are emotii, ci ingrijorari, pentru ca initiatorii sunt oameni ”care nu le place munca”, nu le place sa construiasca, ci sa darame.”Mu am emotii, am ingrijorari.…

- Șefii filialelor PSD, miniștrii și conducerea centrala au votat luni dupa-amiaza in CEX in unamitate ramanerea la guvernare dupa ce ALDE a decis sa plece de la Palatul Victoria.„Fuga de la guvernare ar fi fatala!”, a zis Petre Daea, ministrul Agriculturii, in sedinta. „Sa ne dea ei jos, daca…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, si-a lansat astazi campania de strangere de semnaturi pentru candidatura la alegerile prezidentiale, in comuna Racsa, din județul Satu Mare. A fost intampinata de localnici cu paine si sare, dar si cu un pahar din traditionala palinca. https://www.youtube.com/watch?v=Fao3ZSgxd7E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR37w1wCaT4HVKcKfZoHXvUqIARifsIGAPEzRqDZuT02pM76MJlpsYPgkEI…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a anuntat, joi, ca Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Inspectoratul Teritorial de Munca si alte autoritati ale statului vor declansa in august o campanie de controale vizand evaziunea fiscala si munca "la negru". Motivul acestor actiuni este, potrivit…

- "Tot timpul se fac reglaje si este firesc sa se faca reglajele acestea in executia bugetara, pentru ca una este prognoza si alta realizarea. Eu ma astept la bani mai multi pentru investitii, si am discutat acest lucru, intrucat in Ministerul Agriculturii, la ANIF, toate lucrarile de investitii sunt…