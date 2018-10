Programul ​"Prima Casa" nu a avut rol social in niciun fel. A fost construit in anul 2009 sau 2010, cand piața creditului era complet inghetata și nu se mai construia nimic. Ei, in aceste condiții guvernul a intervenit cu acest program. Pe masura ce piata a inceput sa se reincalzeasca s-a pus problema ca acest credit sa capete un caracter social. Numai ca nu s-a intamplat asta", a explicat sambata Eugen Radulescu, directorul Direcției de Stabilitate din BNR, la un seminar organizat de Consiliul Concurentei si Consiliul Patronatelor Bancare din Romania. Potrivit acestuia, prin intermediul programului,…