- Un accident deosebit de grav a avut loc in noaptea dinspre miercuri spre joi pe o sosea din localitatea Baltati, judetul Iasi. Doua fetite si parintii lor au fost suplberati de un sofer inconstient, care mergea cu o viteza mult peste limita legala.

- Nu de multe ori, persoanele care au mers acolo sa se roage au povestit lucruri incredibile care au avut loc la mormantul lui Arsenie Boca. Cea mai recenta dezvaluire este a unui barbat, care s-a speriat de moarte. Dan Nicolae a marturisit ca a fost socat de imaginea unei fetite la iesirea din manastire.…

- Parinții fetiței din Iași bolnava de cancer refuza in continuare tratamentul pentru copilul lor, deși au fost obligați de instanța sa il accepte. Potrivit Digi24.ro, copilul ar fi trebui sa inceapa miercuri chimioterapia la Spitalul pentru Copii Sfanta Maria, duppa ce medicii timișoreni au stabilit…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al academicianului Ionel-Valentin Vlad, presedintele Academiei Romane, va fi depus la sediul institutiei marti, la ora 13.30, inmormantarea urmand sa aiba loc, cu onoruri militare, joi, la ora 12.00, pe Aleea Academicienilor de la Cimitirul Bellu Ortodox din Capitala.

- Kim Jong-hyun, liderul grupului sud-coreean Shinee, a fost inmormantat, joi, intr-o ceremonie privata, dupa ce s-a sinucis luni, la varsta de 27 de ani, lasand un bilet de adio in care a scris ca este „devastat" si „cuprins" de depresie. Mii de fani si-au luat ramas bun de la el la un spital din…

- Convoiul cu trupul neinsufletit al Majestatii Sale Defuncte, Regele Mihai se indreapta spre Curtea de Arges, acolo unde va avea loc inmormantarea. Momente emotionante au avut loc chiar in Trenul Regal, la putin timp dupa plecarea sa.

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis participa la funeralii alaturi de soția sa, Carmen, care și-a schimbat complet look-ul. In semn de respect pentru Regele Mihai, Carmen a renunțat la blond și s-a vopsit bruneta. A aparut intr-o rochie neagra la brațul soțului ei. Cei doi au stat…

- Au adus flori si lumanari si si-au luat ramas bun de la ultimul monarh al Romaniei. Sicriul cu trupul neinsufletit a fost depus in Sala Tronului de la Palatul Regal, acolo unde, in urma cu 77 de ani, era uns cu Sfantul si Marele Mir ca Rege al romanilor.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al regelui Mihai a ajuns la Bucuresti, miercuri seara, cand a fost depus in Sala Tronului a Palatului Regal, unde Majestatea Sa a depus juramantul la varsta de 19 ani, Sute de persoane au asteptat pe traseu, iar la Palatul Regal peste 1000 de persoane au aplaudat.

- Sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai a fost adus in Romania, sosind, la ora 11.00, cu o aeronava militara care a aterizat pe Aeroportul Henri Coanda, unde a avut loc o slujba religioasa.

- O echipa de cercetatori din Australia a secvențiat genomul acestui animal, grație unui specimen de pui de tigru tasmanian — cunoscut și sub denumirea de lup marsupial — pastrat timp de o suta de ani intr-un borcan. Tigrul tasmanian a fost raspandit pe intreg continentul australian, inainte…

- Fetita, care este din localitatea ieseana Raducaneni, a fost preluata de un echipaj medical, fiind insotita de mama ei, pentru a fi dusa la Spitalul de Copii din Timisoara. Ea are cancer renal in stare avansata, avand nevoie de o interventie chirurgicala, si nu a mai fost consultata de un…

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al Regelui Mihai I a fost depus luni la Catedrala Ortodoxa Greaca din Lausanne. Potrivit site-ului romaniargala.ro, la ora 14,00, în prezența principeselor Elena și Sofia, precum și dlui Alexander Philips Nixon, a fost oficiata o slujba.…

- Primul președinte al Parlamentului R. Moldova, Alexandru Moșanu, care s-a stins din viața in seara zilei de 7 decembrie curent, va fi inmormantat duminica la Cimitirul Central din str. Armeneasca. Potrivit unor surse din cadrul Parlamentului, sicriul cu trupul neinsuflețit al fostului oficial va fi…

- O fetita de 8 ani, din Iasi, diagnosticata cu cancer la rinichi va fi tratata la Timisoara, dupa ce instanta a decis, vineri, sa dea castig de cauza reprezentantilor Protectiei Copilului, care au cerut, prin ordonanta presedintiala, obligarea parintilor sa accepte tratamentul medical.

- Romania si-a pierdut Regele si se pregateste de cele mai mari funeralii din ultimii 50 de ani. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, transmite LIVEA de la Palatul Regal, locul in care familia Regala a anuntat ca va fi depus sicriul cu trupul neinsufletit al Regelui Mihai dupa ce va fi adus la Bucuresti.

- Principesa Margareta Custodele Coroanei si Principele Radu Duda au ajuns in cursul zilei de ieri la reședinta din Aubonne, Elveția, pentru a asista alaturi de Principesa Maria, la prima rugaciune inchinata Regelui Mihai. In zilele urmatoare sunt așteptați in Elveția și ceilalți membri ai Familiei Regale…

- Moartea unei fetite acum mai bine de 90 de ani a starnit controverse in intreaga lume. Rosalia Lombardo a murit in anul 1920 din cauza pneumoniei, chiar pe 6 decembrie, iar trupul ei a fost depus intr-un sicriu care se afla la o manastire.

- Caz șocant in cartierul Podu Vadului al orașului Breaza! Un barbat și-a ținut timp de aproape un an sora moarta in casa! Singura explicație pentru aceasta situație ar fi pensia pe care acesta o lua in calitate de insoțitor, femeia de 58 de ani fiind cunoscuta ca o persoana cu handicap. Vecinii sunt…

- Informatia-soc despre Maddie, fetita disparuta a facut imediat inconjurul internetului. Totul a inceput de la o conversatie intre Harriet Brookes si una dintre prietenele ei. "Sunt Maddie McCann si nu stiu ce sa fac cu mine insami", a scris studenta din Manchester pe retelele de socializare.…

- Toti cei care au participat la inmormantarea Stelei Popescu au asistat la scene cutremuratoare. In momentul in care sicriul cu trupul neinsufletit al regretatei artiste a aparut un semn pe cer.

- Trupul neinsufletit al actritei Stela Popescu a parasit duminica Teatrul „Constantin Tanase“, in aplauzele publicului care a iubit-o pe marea actrita. Sicriul a fost depus, de la ora 11.00, in Biserica „Sfantul Mare Mucenic Gheorghe” din incinta Manastirii Cernica, unde astazi, de la ora 12.00, are…

- Sicriul cu trupul neinsufletit al artistei Stela Popescu a pornit spre Biserica Sfantul Gheorghe din Cernica, in acest moment. Cortegiul funerar conduce pe ultimul drum una dintre cele mai indragite actrite ale Romaniei.

- Sicriul cu trupul neinsuflețit al actriței Stela Popescu a fost depus, vineri, la Sala Savoy a Teatrului de Revista "Constantin Tanase". Aproximativ 100 de persoane care au cunoscut-o pe marea actrița de pe scena sau din fața micilor ecrane, dar și actori, printre…

- Libertatea a aflat detalii despre primele momente in care Stela Popescu, actrița in varsta de 81 de ani, a fost gasita moarta propria locuința. Trupul neinsuflețit era prabușit in marchiza casei – o incapere de genul unui antreu, de mici dimensiuni și destul de intunecoasa. In prima faza, din cauza…

- Regizorul Dan Puican, omul cu care Stela Popescu a fost casatorita timp de 9 ani de zile, a povestit ca, dupa ce a auzit vestea mortii actritei, a mers imediat la locuinta acesteia. "A fost gasita in living, cazuta cu fata in sus si avea o dara de sange inchegat la gura", a declarat acesta…

- Originea speciei noastre este un subiect pe care ar trebui sa-l regandim. O analiza recenta a unui craniu vechi de 260.000 de ani din China sugereaza ca acesta este straniu de similar cu cele mai vechi fosile ale speciei noastre, gasite in Maroc,...

- Un bebeluș de 5 luni a fost torturat și apoi ucis de parinții lui, doi consumatori de droguri care acum risca ani mulți de inchisoare. Katherine Cox și Danny Shepherd din Irlanda au fost gasiți vinovați de moartea lui Eli Cox, provocandu-i acestuia rani craniene “catasrofice” și 28 de fracturi la nivelul…

- In Israel au fost descoperite mai multe tablițe pe care numele lui Dumnezeu apare alaturi de cel al Asherei, o divinitate feminina. Datorita acestei asocieri, arheologii au ajuns la concluzia ca Dumnezeu avea o soție. Descoperirile au fost facute la Khirbet el Qom, din inima Iudeei și la…

- Vlad Dumitrescu are doar 11 ani si deja are 5 ani de karate. Pustiul a ajuns in echipa lui Mihai Vatafu, datorita surorii sale, cea care practica acest sport. Vlad are deja gradul 5kyu, centura galbena cu tresa verde. Vlad, de cat timp karate? Practic karate de aproape 5 ani si sper…

- Mirabela Cristian (27 de ani), o tanara din comuna prahoveana Telega, a murit in conditii suspecte, trupul ei fiind descoperit pe un camp de la marginea Autostrazii Soarelui, in judetul Calarasi. Parintii victimei sunt socati, pentru ca stiau ca fiica lor se afla la un concert in Bucuresti.

- In 1920, Rosalia Lombardo, o fetița de numai doi ani, decedeaza din cauza unei pneumonii. Tatal sau, daramat, il roaga pe imbalsamatorul Alfredo Salafia sa o pastreze ”cat mai vie cu putința”. Maestrul se autodepașește, iar mumia micuței devine loc de pelerinaj in Catacombele Capucinilor din Palermo,…

- Doi copii si parintii lor, din localitatea Garcina, au ajuns la spital in stare grava dupa ce au baut antigel. Cu totii au baut dintr-o sticla in care au crezut ca este suc. Antigelul este un lichid incolor, inodor si cu gust dulce si are o toxicitate ridicata, fiind nociv in cazul ingestiei. Baiatul,…

- O familie din comuna Gârcina, județul Neamț, a ajuns la Unitatea Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Piatra-Neamț dupa ce s-au intoxicat involuntar cu etilenglicol (antigel) – informeaza un comunicat al UPU SJU Piatra-Neamț.

- Catalin Motoașca, polițistul in varsta de 35 de ani, mort luni seara in urma unui tromboembolism pulmonar descoperit tarziu, va fi depus astazi la Biserica „Sfantul Dumitru” de pe strada Parang. Slujba de inmormantare va avea loc maine, la ora [...] citește mai mult Post-ul REVENIRE: Unde va fi depus…

- Alessandra Lațan, tanara ranita grav in accidentul din Balș, a murit, la doar 18 ani. S-a stins din viața la Spitalul Bagdasar Arseni din București, dupa 11 zile de coma. Chinuiți de durere, parinții au facut un gest de generozitate și au donat organele singurei fiice. Astfel, moartea violenta Alessandrei…

- O ora de matematica si o ora de citire cu o pauza de 15 minute cu jocuri didactice. Asa se desfasoara o sedinta de meditatie pentru elevii de clasa… pregatitoare. Da, ati auzit bine. Traim vremurile in care parintii iti mediteaza copiii de la varsta de 5 ani. Si pentru ca cererea este mare, tot mai…

- La doar cateva zile de cand trupul fara viata al copilei de trei ani a familiei aflate in masina cazuta in apa Dunarii fusese descoperit de niste pescari, s-a dat si de urma fratelui ei, in varsta de 22 de ani. Acesta a fost gasit pe malul sarbesc al Dunarii, iar autoritatile din statul vecin […] S-a…