Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a declarat vineri presedintelui rus Vladimir Putin ca atacurile armatei siriene in nord-vestul Siriei provoaca o criza umanitara si ameninta securitatea nationala a Turciei, a anuntat presedintia turca, citata de Reuters. Trupele siriene i-au incercuit pe rebeli, precum si un post militar turc in nord-vestul Siriei intr-o ofensiva pentru a recupera teritoriul si orasele pierdute la inceputul razboiului. Postul militar de observatie din apropierea orasului Morek este unul dintre cele 12 pe care Turcia le-a infiintat in nord-vestul Siriei in cadrul unui acord…