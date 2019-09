Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat luni ca tara sa va continua sa sustina aflarea adevarului in legatura cu moartea jurnalistului saudit disident Jamal Khashoggi, ucis acum un an la consulatul saudit din Istanbul, subliniind ca unii dintre asasinii acestuia par sa se sustraga justitiei, relateaza Reuters.



Presedintele turc a insistat ca tara sa doreste in continuare sa afle unde se afla cadavrul jurnalistului si cine a autorizat operatiunea. El a mentionat, fara a da detalii, ca aceasta a fost desfasurata de agenti ai unui "stat paralel" din Arabia Saudita.



Pana…