Epidemiile, o bombă cu ceas în Africa măturată de ciclonul Idai In timp ce bilantul victimelor ciclonului, care s-a abatut asupra Zimbabwe si Mozambic in urma cu zece zile, depaseste 700 de morti, potrivit unui bilant departe de a fi definitiv, angajatii umanitari depun eforturi pentru a-i salva pe supravietuitori si pentru a le trimite ajutor. Secretarul general al FICR, Elhadj As Sy, a declarat, la intoarcerea din Mozambic, ca exista nevoi urgente in materie de igiena, apa curata si salubritate. "Stam pe o bomba cu ceas", a declarat el in cadrul unei conferinte de presa la Geneva, explicand ca exista un "risc ridicat de boli transmise prin… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

