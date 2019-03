Emotionant! Ce mesaj a postat Gabriela Cristea despre Andrea Balan in urma cu putin timp! Toti fanii asteapta cu sufletul la gura aceasta veste

Stiri pe aceeasi tema

- Situația prin care trece Andreea Balan i-a impresionat pe prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea și pe soțul ei, muzicianul Tavi Clonda. Cei doi, care urmeaza sa devina și ei din nou parinți foarte curand, au transmis mesaje de incurajare pentru cantareața. "Felicitari echipei de medici! Andreea,…

- Ziua cea mare a sosit pentru Andreea Balan. Simpatica artista va deveni astazi mamica. Artista a ajuns deja la spital, acolo unde va vedea lumina zilei Clara. Andreea Balan este in culmea fericirii si asteapta cu mare bucurie sa nasca pentru a-si strange fetita la piept.

- Intrata in ultima luna de sarcina, Andreea Balan nu are stare! Cunoscuta pentru faptul ca este o persoana calculata, care doreste ca toate lucrurile din viata ei sa fie puse la punct, artista nu vrea ca marele eveniment din viata sa sa o prinda cu problemele nerezolvate.

- Al optulea și ultim sezon al serialului TV "Urzeala tronurilor/ Game of Thrones" va avea premiera pe micile ecrane pe 14 aprilie, a anunțat producatorul seriei de succes, postul HBO, potrivit variety.com.Anunțul a fost facut la finalul unui clip de promovare pentru serial, intitulat "Crypts…

- Cutremur in Indonezia cu magnitudine 4.8 la o adancime de doar 68 de kilometri. Cel putin 222 de persoane au murit si peste 800 au fost ranite in urma unui tsunami in Indonezia, dupa ce un cutremur de adancime a generat eruptia vulcanului Anak Krakatau. Indonezia, arhipelag de 17.000…

- Veste proasta pentru toti fanii lui Jessie J. Cunoscuta artista a anuntat ceva ce nimeni nu se astepta, la ineput de an. Va renunta la retelele de socializare, acolo unde pastra legatura cu admiratorii ei.

- Gabriela Cristea este o gravida destul de deschisa și dezinhibata. Daca unele vedete din show-biz-ul de la noi aleg sa ascunda o sarcina, frumoasa moderatoare de la „Te iubesc de nu te vezi” este tare mandra de burtica ei, pe care o arata ori de cate ori are ocazia. Cu puțin timp inainte de a intra…

- Toti elevii de liceu din Bucuresti vor folosi gratuit transportul in comun. Este hotararea Consiliului General al Primariei Capitalei din sedinta de astazi, in urma proiectului propus de Gabriela Firea