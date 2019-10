Elton John: ''Fotbalul şi clubul Watford mi-au salvat probabil viaţa'' Cantaretul britanic Elton John, proprietar si presedinte al echipei Watford in anii 1980, a declarat in autobiografia lui, "Me", lansata miercuri, ca fotbalul si acest club sportiv i-au salvat probabil viata in timpul "celei mai rele perioade" a existentei sale, informeaza AFP. "Am fost presedinte in timpul celei mai rele perioade din viata mea: in anii mei de dependenta si de depresie, cu relatii ratate, decizii proaste in afaceri, procese si turnee fara sfarsit", a scris in aceasta carte celebrul cantaret britanic, ajuns la varsta de 72 de ani. "In tot acel timp, Watford a fost o constanta sursa… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

